Fenerbahçe taraftarından Ali Koç'a tepki: Ali Koç istifa!

Spor Toto Süper Lig’in 17’nci haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'ı ağırladı. Nefes kesen mücadele 2-2 berabere bitti.

Fenerbahçe - Beşiktaş maçı sonrası stat çevresindeki Fenerbahçeli taraftarlar, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’u “Bu takım, bu şekil olamaz başkan”, “Söylesene başkan ne oldu sözlerin?”, “Ali Koç istifa” diyerek istifaya davet etti. Taraftarlar aynı zamanda eski başkan Aziz Yıldırım lehine de tezahüratlarda bulundu.

SPOR ŞUBE POLİSLERİ YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI

Öte yandan maçın son düdüğüyle birlikte bazı Fenerbahçeli taraftarlar Ali Koç'un bulunduğu locaya doğru tepkiler gösterdi. Spor şube polisleri yoğun güvenlik önlemi aldı.

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