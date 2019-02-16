İstanbul7 °C

  1. HABERLER

  2. SPOR

  3. Fenerbahçe taraftarından protesto yürüyüşü (EK FOTOĞRAFLAR)

Fenerbahçe taraftarından protesto yürüyüşü (EK FOTOĞRAFLAR)

FOTOĞRAF: Cemal YURTTAŞ

Fenerbahçe taraftarından protesto yürüyüşü (EK FOTOĞRAFLAR)

FOTOĞRAF: Cemal YURTTAŞ

DHA


HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.