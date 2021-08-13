Fenerbahçe taraftarını üzen haber! Dimitris Pelkas'ın omzu çıktı!

Fenerbahçe'nin Yunan yıldızı Dimitris Pelkas'tan taraftarları üzen haber geldi. Sarı-lacivertlilerin 27 yaşındaki oyuncusu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada yaşadığı omuz sakatlığı nedeniyle 3-4 hafta forma giyemeyeceğini belirtti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yunan futbolcu omzundaki sakatlığından ötürü 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağını belirterek, "Arkadaşlarıma katılıp sezon sonundaki hedeflerimize ulaşabilmek için tekrar çalışmayı dört gözle bekliyorum. Gelecek maçlarda takıma katkı sağlayamayacak olsam da bu sakatlıktan daha güçlü döneceğim. Bana destek veren herkese çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Dimitris Pelkas geçen sezon başında katıldığı Fenerbahçe'yle 2020-2021 sezonunda 34 resmi maçta 8 gol atıp, 7 asist yapmıştı.

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