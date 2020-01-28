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Fenerbahçe taraftarları Trabzonspor maçında yok!

Süper Lig'de 20'nci haftanın en önemli maçı olan Trabzonspor - Fenerbahçe karşılaşmasına, sarı lacivertli takımın taraftarları alınmayacak.

Fenerbahçe taraftarları Trabzonspor maçında yok!

Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulu, bu hafta Trabzon'da oynanacak olan Trabzonspor - Fenerbahçe karşılaşması öncesinde bir araya geldi. Vali İsmail Ustaoğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda,  A riski kategorisine alınan zorlu müsabaka için uygulanacak güvenlik tedbirleri konuşularak karara bağlandı.

1 Şubat Cumartesi günü oynanacak olan maç için, 700’ü özel, bin 400 de resmi güvenlik personeli olmak üzere toplam 2 bin 100 personelin görev yapacağı belirtildi. Ayrıca toplantıda, bu karşılaşmaya Fenerbahçe taraftarlarının alınmayacağına da karar verdi.

İki takım son olarak ertelenen Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçı konusu ile ilgili olarak karşı karşıya geldi.



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