Fenerbahçe taraftarları Trabzonspor maçında yok!

Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulu, bu hafta Trabzon'da oynanacak olan Trabzonspor - Fenerbahçe karşılaşması öncesinde bir araya geldi. Vali İsmail Ustaoğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, A riski kategorisine alınan zorlu müsabaka için uygulanacak güvenlik tedbirleri konuşularak karara bağlandı.

1 Şubat Cumartesi günü oynanacak olan maç için, 700’ü özel, bin 400 de resmi güvenlik personeli olmak üzere toplam 2 bin 100 personelin görev yapacağı belirtildi. Ayrıca toplantıda, bu karşılaşmaya Fenerbahçe taraftarlarının alınmayacağına da karar verdi.

İki takım son olarak ertelenen Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçı konusu ile ilgili olarak karşı karşıya geldi.