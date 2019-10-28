Fenerbahçe, Tarsus İdman Yurdu maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Eleme Turu'nda karşılaşacağı Tarsus İdman Yurdu maçı hazırlıklarına bir günlük iznin ardından bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman saat 19.00'da salonda gerçekleştirilen sakatlık önleyici egzersiz çalışmalarıyla başladı. Ardından sahaya geçen futbolcular koşu ve ısınma hareketlerinin ardından 3 gruba ayrıldı ve 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sarı-lacivertli ekip, Tarsus İdman Yurdu maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla tamamlayacak.

(FOTOĞRAFLI)

Kaynak: DHA