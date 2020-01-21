Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'dan Vedat Muriç yorumu

Fenerbahçe'nin Teknik Direktörü Ersun Yanal, Ziraat Türkiye Kupası'nda Kayserispor'la oynanan maç öncesi Vedat Muriç'in Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevkine ilişkin konuştu.

Ersun Yanal'ın konuya ilişkin açıklaması şu şekilde;

"Sayın Başkanımızın yaptığı açıklamaların satır aralarını doğru okumak lazım, bir daha okuyun. Tekrar tekrar okuduğunuzda, bu aralıklarda neler konuşulduğuna bakarsanız, sanıyorum daha rahat anlaşılacaktır."

Fenerbahçeli Vedat Muriç, PFDK'ya sevk edildi

NE OLMUŞTU?

Süper Lig'in 18. haftasında Gaziantep FK-Fenerbahçe karşılaşması sarı-lacivertli takımın 2-0 üstünlüğü ile sona ermişti.

Maçın 80. dakikasında sarı kart görerek Başakşehir maçında cezalı olan Vedat Muriç, 90+3'te ikinci sarı kartı görerek oyun dışı kalmıştı.

TFF Hukuk Müşavirliği, Vedat Muriç'in "bilinçli kart görmesi" nedeniyle PFDK'ya sevk edildiğini açıklamıştı.

TFF'den yapılan açıklamada, "FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu VEDAT MURIÇ'in aynı müsabakadaki "bilinçli sarı kart görmesi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 37. maddesi uyarınca 19.01.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir." ifadeleri yer almıştı.