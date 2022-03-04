Ligde liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor zorlu Fenerbahçe deplasmanına çıkmaya hazırlanıyor. Milyonların merakla beklediği bu zorlu karşılaşmada birçok kişi de stadyuma giderek heyecanı yerinden yaşamayı istiyor. Bu kapsamda maçın bilet fiyatları en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki Fenerbahçe Trabzonspor maçı bilet fiyatları ne kadar, kaç TL 2022? İşte cevaplar...

FENERBAHÇE - TRABZONSPOR MAÇI BİLET FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL 2022?

Fenerbahçe - Trabzonspor maçının biletleri satışa çıktı. Taraftarıyla stadı tamamen doldurarak müsabakayı kazanmayı hedefleyen Fenerbahçe yönetimi bilet fiyatlarında indirime gitti. İşte Fenerbahçe - Trabzonspor maçı bilet fiyatları:

MİGROS-SPOR TOTO TRİBÜNÜ 70,00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST A-I BLOK 90,00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST B-H BLOK 110,00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST C-G BLOK 130,00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST D-F BLOK 150,00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST E BLOK 180,00 TL

FENERIUM ALT - MARATON ALT A-I BLOK 200,00 TL

FENERIUM ALT - MARATON ALT B-H BLOK 240,00 TL

FENERIUM ALT - MARATON ALT C-G BLOK 280,00 TL

FENERIUM ALT - MARATON ALT D-F BLOK 330,00 TL

MARATON ALT E BLOK 400,00 TL

FENERIUM ALT E BLOK 450,00 TL

FENERBAHÇE - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe - Trabzonnspor maçı 06 Mart 2022 Pazar günü oynanacak. Heyecan dolu bu müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Milyonlarca taraftarın beklediği maç İstanbul'da, Ülker FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.