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Fenerbahçe Trabzonspor maçı bilet fiyatları ne kadar, kaç TL 2022?

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Trabzonspor maçı futbolseverleri meraklandırıyor. Bu dev maçı stadyumda izlemek isteyenler ise bilet fiyatlarını araştırıyor. Peki Fenerbahçe Trabzonspor maçı bilet fiyatları ne kadar, kaç TL 2022? İşte cevaplar...

Fenerbahçe Trabzonspor maçı bilet fiyatları ne kadar, kaç TL 2022?

Ligde liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor zorlu Fenerbahçe deplasmanına çıkmaya hazırlanıyor. Milyonların merakla beklediği bu zorlu karşılaşmada birçok kişi de stadyuma giderek heyecanı yerinden yaşamayı istiyor. Bu kapsamda maçın bilet fiyatları en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki Fenerbahçe Trabzonspor maçı bilet fiyatları ne kadar, kaç TL 2022?  İşte cevaplar...

Fenerbahçe Trabzonspor maçı bilet fiyatları ne kadar, kaç TL 2022?

FENERBAHÇE - TRABZONSPOR MAÇI BİLET FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL 2022?

Fenerbahçe - Trabzonspor maçının biletleri satışa çıktı. Taraftarıyla stadı tamamen doldurarak müsabakayı kazanmayı hedefleyen Fenerbahçe yönetimi bilet fiyatlarında indirime gitti. İşte Fenerbahçe - Trabzonspor maçı bilet fiyatları:

MİGROS-SPOR TOTO TRİBÜNÜ                                70,00 TL
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST A-I BLOK              90,00 TL
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST B-H BLOK            110,00 TL
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST C-G BLOK            130,00 TL
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST D-F BLOK             150,00 TL
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST E BLOK                180,00 TL
FENERIUM ALT - MARATON ALT A-I BLOK                 200,00 TL
FENERIUM ALT - MARATON ALT B-H BLOK               240,00 TL
FENERIUM ALT - MARATON  ALT C-G BLOK              280,00 TL
FENERIUM ALT - MARATON ALT D-F BLOK                330,00 TL
MARATON ALT E BLOK                                                 400,00 TL
FENERIUM ALT E BLOK                                                450,00 TL

FENERBAHÇE - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe - Trabzonnspor maçı 06 Mart 2022 Pazar günü oynanacak. Heyecan dolu bu müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Milyonlarca taraftarın beklediği maç İstanbul'da, Ülker FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.

Fenerbahçe Trabzonspor maçı bilet fiyatları ne kadar, kaç TL 2022?

Bölge Gündem Editör Ekibi
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