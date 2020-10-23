Fenerbahçe - Trabzonspor maçı CANLI İZLE

Süper Lig'in 6. haftası dev bir mücadeleye sahne oluyor. Bu sezon favori şampiyonluk adayı Fenerbahçe, geçen sezonun favorisi olarak gösterilen Trabzonspor'u konuk ediyor. Bu sezon yaz transfer döneminde yaptığı transferler ile transferin şampiyonu olan Fenerbahçe, lige oldukça iyi başlamış ve 5 maçta topladığı 11 puanla Alanyaspor'un ardından ikinciliğe oturdu. Trabzonspor ise geçtiğimiz yılın tam aksine bu sezona iyi başlayamadı. Ligde tek galibiyeti bulunan bordo-mavililer, 5 maçta 5 puan toplayabildi ve 14. sırada yer alıyor. Fenerbahçe, Trabzonspor'u evinde ağırladığı son 23 maçı kaybetmedi. Peki, Fenerbahçe - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe - Trabzonspor mücadelesi, 25 Ekim Pazar akşamı saat 19.00'da başlayacak. Ülker Arena'da oynanacak olan zorlu maçın hakemi, Cüneyt Çakır olacak. Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını ise Bahattin Duran ve Tarık Ongun üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in yayın haklarını elinde bulunduran Digitürk, beIN SPORTS kanalları aracılığıyla tüm Süper Lig maçlarını izleyicilerle buluşturuyor. Pazar günü saat 19.00'da başlayacak olan Fenerbahçe - Trabzonspor mücadelesi de beIN SPORTS HD 1 kanalından naklen ve şifresiz yayınlanacak.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Gökhan Gönül, Tisserand, Lemos, Caner Erkin, Gustavo, Sosa, Ozan Tufan, Valencia, Pelkas, Samatta

Trabzonspor: Uğurcan; Serkan Asan, Edgar Ie, Vitor Hugo, Marlon; Kamil Ahmet, Flavio; Abdülkadir Ömür, Baker, Nwakaeme; Afobe

Fenerbahçe - Trabzonspor maçını canlı izlemek için tıklayınız.

MAÇIN OPTA İSTATİSTİKLERİ