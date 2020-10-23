Fenerbahçe - Trabzonspor maçı CANLI İZLE
Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Ülker Arena'da oynanacak maç hakkında en çok sorulan soruları haberimizde verdik. Karşılaşmanın canlı yayını için haberimize göz atabilirsiniz.
Süper Lig'in 6. haftası dev bir mücadeleye sahne oluyor. Bu sezon favori şampiyonluk adayı Fenerbahçe, geçen sezonun favorisi olarak gösterilen Trabzonspor'u konuk ediyor. Bu sezon yaz transfer döneminde yaptığı transferler ile transferin şampiyonu olan Fenerbahçe, lige oldukça iyi başlamış ve 5 maçta topladığı 11 puanla Alanyaspor'un ardından ikinciliğe oturdu. Trabzonspor ise geçtiğimiz yılın tam aksine bu sezona iyi başlayamadı. Ligde tek galibiyeti bulunan bordo-mavililer, 5 maçta 5 puan toplayabildi ve 14. sırada yer alıyor. Fenerbahçe, Trabzonspor'u evinde ağırladığı son 23 maçı kaybetmedi. Peki, Fenerbahçe - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Detaylar haberimizde...
NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe - Trabzonspor mücadelesi, 25 Ekim Pazar akşamı saat 19.00'da başlayacak. Ülker Arena'da oynanacak olan zorlu maçın hakemi, Cüneyt Çakır olacak. Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını ise Bahattin Duran ve Tarık Ongun üstlenecek.
HANGİ KANALDA?
Süper Lig'in yayın haklarını elinde bulunduran Digitürk, beIN SPORTS kanalları aracılığıyla tüm Süper Lig maçlarını izleyicilerle buluşturuyor. Pazar günü saat 19.00'da başlayacak olan Fenerbahçe - Trabzonspor mücadelesi de beIN SPORTS HD 1 kanalından naklen ve şifresiz yayınlanacak.
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Altay, Gökhan Gönül, Tisserand, Lemos, Caner Erkin, Gustavo, Sosa, Ozan Tufan, Valencia, Pelkas, Samatta
Trabzonspor: Uğurcan; Serkan Asan, Edgar Ie, Vitor Hugo, Marlon; Kamil Ahmet, Flavio; Abdülkadir Ömür, Baker, Nwakaeme; Afobe
Fenerbahçe - Trabzonspor maçını canlı izlemek için tıklayınız.
MAÇIN OPTA İSTATİSTİKLERİ
- Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanan son yedi maçta da taraflar gol sevinci yaşarken (8-10); bu karşılaşmaların beşi berabere bitti, diğer iki maçı bordo-mavili ekip kazandı.
- Trabzonspor'u konuk ettiği son 23 Süper Lig maçını kaybetmeyen Fenerbahçe (12G 11B), Ağustos 1997'den bu yana rakibine iç sahada mağlup olmuyor.
- Süper Lig'de Fenerbahçe'ye Mayıs 2017'den bu yana mağlup olmayan (2G 5B) ve her karşılaşmada gol atan Trabzonspor, daha önceki 14 maçın 12'sinde rakip fileleri havalandıramamış ve galip gelememişti (5B 9M).
- Bu sezon Süper Lig'de maç kaybetmeyen Fenerbahçe (3G 2B), 2011/12'den bu yana hiçbir sezonun ilk altı haftasını yenilgisiz geçmedi.
- Deplasmanda oynadığı son 16 Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Trabzonspor (9G 6B), tek yenilgisini geçen sezon Denizlispor'dan aldı.
- Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanan son beş resmi maçta üç kırmızı kart çıktı, bu kartların tamamını Fenerbahçeli oyuncular gördü (Emre Belözoğlu, Luiz Gustavo ve Sadık Çiftpınar).
- Bu sezon Süper Lig'de Fenerbahçe'nin yediği dört golün ikisi ve Trabzonspor'un yediği yedi golün üçü penaltıdan geldi.
- Bu sezon Süper Lig'de yaptığı gol katkısıyla takımına en fazla puan kazandıran isim, Fenerbahçe forması giyen Jose Sosa (2 gol ve 1 asistle 6 puan).
- 2020/21 Süper Lig sezonunda en fazla asist yapan iki oyuncudan biri olan Caner Erkin (3; Emrah Başsan ile birlikte), bu asistlerin tamamını kornerden yaptığı ortalarla buldu.
- Abdülkadir Ömür, Süper Lig kariyerinde Fenerbahçe'ye karşı çıktığı üç maçta birer asist yaptı.