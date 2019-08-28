Fenerbahçe-Trabzonspor maçı Fırat Aydınus'un

Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor... 3. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Buna göre Fenerbahçe - Trabzonspor karşılaşmasını hakem Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus’un yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Erdem Bayık yapacak. Müsabakada dördüncü hakem olarak ise Ali Şansalan görev yapacak. Şükrü Saraçoğlu Stadı'ndaki maçın VAR hakemi ise Ali Palabıyık olacak.

İ.M. Kayserispor-Galatasaray maçında Mustafa Öğretmenoğlu görev yapacak. Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçını ise Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Haftanın hakemleri şöyle;

30 AĞUSTOS CUMA

20:30 Kasımpaşa - MKE Ankaragücü: ZORBAY KÜÇÜK

20:30 İstikbal Mobilya Kayserispor - Galatasaray: MUSTAFA ÖĞRETMENOĞLU

31 AĞUSTOS CUMARTESİ

19:15 Konyaspor - Antalyaspor: ÜMİT ÖZTÜRK

21:45 Beşiktaş - Çaykur Rizespor: YAŞAR KEMAL UĞURLU

21:45 Göztepe - Yukatel Denizlispor: SUAT ARSLANBOĞA

1 EYLÜL PAZAR

19:15 Gençlerbirliği - Medipol Başakşehir: CÜNEYT ÇAKIR

19:15 Demir Grup Sivasspor - Gazişehir Gaziantep: HÜSEYİN GÖÇEK

21:45 Fenerbahçe - Trabzonspor: FIRAT AYDINUS

21:45 Yeni Malatyaspor - Alanyaspor: ALPER ULUSOY