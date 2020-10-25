Fenerbahçe - Trabzonspor maçı iddaa oranları

Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanacak Süper Lig 6. hafta maçı müthiş bir heyecana sahne olacak. Bu sezon ligde oldukça etkili bir şekilde ilerleyen Fenerbahçe, transfer döneminde de 18 yeni isimle anlaşarak bu alanda ligin en iyileri arasına girmişti. Sarı-lacivertliler, ligde ortaya koyduğu iyi futbolla Alanyaspor'un hemen ardında ikinci sırada yerini alırken geçen sezonun şampiyonluk favorilerinden Trabzonspor, iyi başlayamadı. Ligde şu ana kadar yalnızca bir galibiyeti bulunan bordo - mavililer, 5 puanla 16. sırada yer alıyor. İddaa severler için oldukça kritik bir mücadele olan Fenerbahçe - Trabzonspor maçının iddaa oranları da belli oldu. İşte detaylar...

FENERBAHÇE - TRABZONSPOR MAÇI İDDAA ORANLARI

Fenerbahçe kazanır: 1.65

Berabere biter: 3.40

Trabzonspor kazanır: 3.60

MUHTEMEL 11’LER

FENERBAHÇE

Altay, Gökhan, Tisserand, Lemos, Caner, Sosa, Gustavo, Ozan, Pelkas, Valencia, Samatta

TRABZONSPOR

Uğurcan, Pereira, Hugo , Edgar, Marlon, Kamil Ahmet, Flavio, Baker, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Afobe

NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe - Trabzonspor mücadelesi, 25 Ekim Pazar akşamı saat 19.00'da başlayacak. Ülker Arena'da oynanacak olan zorlu maçın hakemi, Cüneyt Çakır olacak. Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını ise Bahattin Duran ve Tarık Ongun üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in yayın haklarını elinde bulunduran Digitürk, beIN SPORTS kanalları aracılığıyla tüm Süper Lig maçlarını izleyicilerle buluşturuyor. Pazar günü saat 19.00'da başlayacak olan Fenerbahçe - Trabzonspor mücadelesi de beIN SPORTS HD 1 kanalından naklen ve şifresiz yayınlanacak.

MAÇIN OPTA İSTATİSTİKLERİ