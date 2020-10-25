Fenerbahçe - Trabzonspor maçı iddaa oranları
Süper Lig'in 6. haftası, müthiş bir mücadeleye sahne oluyor. Fenerbahçe ve Trabzonspor'un karşıya karşıya geldiği maçın iddaa oranları belli oldu. İşte detaylar...
Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanacak Süper Lig 6. hafta maçı müthiş bir heyecana sahne olacak. Bu sezon ligde oldukça etkili bir şekilde ilerleyen Fenerbahçe, transfer döneminde de 18 yeni isimle anlaşarak bu alanda ligin en iyileri arasına girmişti. Sarı-lacivertliler, ligde ortaya koyduğu iyi futbolla Alanyaspor'un hemen ardında ikinci sırada yerini alırken geçen sezonun şampiyonluk favorilerinden Trabzonspor, iyi başlayamadı. Ligde şu ana kadar yalnızca bir galibiyeti bulunan bordo - mavililer, 5 puanla 16. sırada yer alıyor. İddaa severler için oldukça kritik bir mücadele olan Fenerbahçe - Trabzonspor maçının iddaa oranları da belli oldu. İşte detaylar...
FENERBAHÇE - TRABZONSPOR MAÇI İDDAA ORANLARI
Fenerbahçe kazanır: 1.65
Berabere biter: 3.40
Trabzonspor kazanır: 3.60
MUHTEMEL 11’LER
FENERBAHÇE
Altay, Gökhan, Tisserand, Lemos, Caner, Sosa, Gustavo, Ozan, Pelkas, Valencia, Samatta
TRABZONSPOR
Uğurcan, Pereira, Hugo , Edgar, Marlon, Kamil Ahmet, Flavio, Baker, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Afobe
NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe - Trabzonspor mücadelesi, 25 Ekim Pazar akşamı saat 19.00'da başlayacak. Ülker Arena'da oynanacak olan zorlu maçın hakemi, Cüneyt Çakır olacak. Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını ise Bahattin Duran ve Tarık Ongun üstlenecek.
HANGİ KANALDA?
Süper Lig'in yayın haklarını elinde bulunduran Digitürk, beIN SPORTS kanalları aracılığıyla tüm Süper Lig maçlarını izleyicilerle buluşturuyor. Pazar günü saat 19.00'da başlayacak olan Fenerbahçe - Trabzonspor mücadelesi de beIN SPORTS HD 1 kanalından naklen ve şifresiz yayınlanacak.
MAÇIN OPTA İSTATİSTİKLERİ
- Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanan son yedi maçta da taraflar gol sevinci yaşarken (8-10); bu karşılaşmaların beşi berabere bitti, diğer iki maçı bordo-mavili ekip kazandı.
- Trabzonspor'u konuk ettiği son 23 Süper Lig maçını kaybetmeyen Fenerbahçe (12G 11B), Ağustos 1997'den bu yana rakibine iç sahada mağlup olmuyor.
- Süper Lig'de Fenerbahçe'ye Mayıs 2017'den bu yana mağlup olmayan (2G 5B) ve her karşılaşmada gol atan Trabzonspor, daha önceki 14 maçın 12'sinde rakip fileleri havalandıramamış ve galip gelememişti (5B 9M).
- Bu sezon Süper Lig'de maç kaybetmeyen Fenerbahçe (3G 2B), 2011/12'den bu yana hiçbir sezonun ilk altı haftasını yenilgisiz geçmedi.
- Deplasmanda oynadığı son 16 Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Trabzonspor (9G 6B), tek yenilgisini geçen sezon Denizlispor'dan aldı.
- Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanan son beş resmi maçta üç kırmızı kart çıktı, bu kartların tamamını Fenerbahçeli oyuncular gördü (Emre Belözoğlu, Luiz Gustavo ve Sadık Çiftpınar).
- Bu sezon Süper Lig'de Fenerbahçe'nin yediği dört golün ikisi ve Trabzonspor'un yediği yedi golün üçü penaltıdan geldi.
- Bu sezon Süper Lig'de yaptığı gol katkısıyla takımına en fazla puan kazandıran isim, Fenerbahçe forması giyen Jose Sosa (2 gol ve 1 asistle 6 puan).
- 2020/21 Süper Lig sezonunda en fazla asist yapan iki oyuncudan biri olan Caner Erkin (3; Emrah Başsan ile birlikte), bu asistlerin tamamını kornerden yaptığı ortalarla buldu.
- Abdülkadir Ömür, Süper Lig kariyerinde Fenerbahçe'ye karşı çıktığı üç maçta birer asist yaptı.