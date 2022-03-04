Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 28. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Fenerbahçe ile Trabzonspor karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Fenerbahçe – Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

FENERBAHÇE – TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe – Trabzonspor maçı 6 Mart 2022 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Zorlu müsabaka İstanbul'da, Ülker FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.

FENERBAHÇE – TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe – Trabzonspor maçı BeIN Sports HD 1 kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

FENERBAHÇE – TRABZONSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Fenerbahçe – Trabzonspor maçını hakem Zorbay Küçük yönetecek. Küçük'ün yardımcılıklarını Bahattin Duran Mazlum ve Deniz Caner Özaral yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Kadir Sağlam görev alacak.