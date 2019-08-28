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  3. Fenerbahçe - Trabzonspor maçını Fırat Aydınus yönetecek

Fenerbahçe - Trabzonspor maçını Fırat Aydınus yönetecek

Süper Lig'in 3'üncü haftasında 1 Eylül Pazar günü oynanacak Fenerbahçe - Trabzonspor maçında Fırat Aydınus düdük çalacak.

Fenerbahçe - Trabzonspor maçını Fırat Aydınus yönetecek

Süper Lig'in 3'üncü haftasında 1 Eylül Pazar günü oynanacak Fenerbahçe - Trabzonspor maçında Fırat Aydınus düdük çalacak.

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 3. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Haftanın hakemleri şöyle;

30 AĞUSTOS CUMA

20:30 Kasımpaşa - MKE Ankaragücü: ZORBAY KÜÇÜK

20:30 İstikbal Mobilya Kayserispor - Galatasaray: MUSTAFA ÖĞRETMENOĞLU

31 AĞUSTOS CUMARTESİ

19:15 Konyaspor - Antalyaspor: ÜMİT ÖZTÜRK

21:45 Beşiktaş - Çaykur Rizespor: YAŞAR KEMAL UĞURLU

21:45 Göztepe - Yukatel Denizlispor: SUAT ARSLANBOĞA

1 EYLÜL PAZAR

19:15 Gençlerbirliği - Medipol Başakşehir: CÜNEYT ÇAKIR

19:15 Demir Grup Sivasspor - Gazişehir Gaziantep: HÜSEYİN GÖÇEK

21:45 Fenerbahçe - Trabzonspor: FIRAT AYDINUS

21:45 Yeni Malatyaspor - Alanyaspor: ALPER ULUSOY

DHA

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