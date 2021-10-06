Fenerbahçe transfer çalışmalarına şimdiden başladı! Adnan Januzaj için devreye girildi!

Yaz transfer sezonunun sonlarına doğru çalışmalarını hızlandıran ve birçok ismi kadrosuna katan Fenerbahçe'de önümüzdeki sezon için de planlamalar yapılıyor. Transfer edeceği oyuncular için şimdiden hazırlıklarını yapan ve çalışmalarına başlayan sarı lacivertliler takıma iyi bir kanat oyuncusu katmayı planlıyor. Bu kapsamda Real Sociedad'ın yıldız ismi Adnan Januzaj'ı kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, girişimlere de şimdiden başladı.

VİTOR PEREİRA ONAY VERDİ

Birçok kulübün radarında olan Kosova asıllı Belçikalı yıldız futbolcu için sarı-lacivertli kurmayların Ocak ayı için menajerinden randevu aldığı öğrenildi. Teknik direktör Vitor Pereira'nın da onay verdiği isimi takıma katmayı planlayan Fenerbahçe, bu fırsatı tepmek istemiyor.

GALATASARAY DA İSTİYOR

Yıldız oyuncu için devrede olan takımlar arsında Galatasaray'ın da olduğu gelen bilgiler arasında. Basında yer alan haberlere göre ise Fenerbahçe oyuncuya daha büyük bir ilgi gösteriyor ve transfer sezonu başlar başlamaz bu işi bitirmeyi planlıyor.

GEREKİRSE 10 NUMARADA OYNAYABİLİYOR

26 yaşındaki Adnan Januzaj, hem sağ hem de sol kanatta görev alabiliyor. 13 kez Belçika Milli Takımı'nın formasını giyen Januzaj, kanat oyuncusunu olmasına rağmen yüksek top tekniğine sahip olmasıyla da dikkat çekiyor. Hızı ve kolay çalım atabilme özelliği olan Belçikalı futbolcu, yüksek top tekniği sayesinde gereken durumlarda 10 numara pozisyonunda da oynayabiliyor.