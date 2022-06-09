Fenerbahçe transfer haberleri: Lincoln Henrique için görüşmeler başladı!

Yeni sezonda şampiyon olmayı hedefleyen ve bu doğrultuda transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, orta saha bölgesine takviye yapmak için harekete geçti.

Buna göre sarı lacivertli takımın Vole'den Yağız Sabuncuoğlu, teknik direktör Jorge Jesus'un istediği doğrultusunda Santa Clara forması giyen Lincoln Henrique’yi kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

Transfermakt, verilerine göre 5 milyon değeri bulunan yıldız futbolcu Santa Clara, geçtiğimiz sezon 32 maçta 5 gol atıp 7 asist yaptı.

On numara dışında sol kanat ve merkez orta saha mevkinde forma giyen 23 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2024 yılında sona eriyor.