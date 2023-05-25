Fenerbahçe Türkiye Kupası'nda finale yükseldi, gözler Ankaragücü-Başakşehir maçında!

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında Fenerbahçe, Sivasspor ile karşılaştı. 0-0 biten ilk maçın ardından iki takım rövanş karşılaşması için Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi. Fenerbahçe sahadan 3-0 galip ayrıldı.
Fenerbahçe'nin gollerini 47.dakikada Ferdi Kadıoğlu, 58.dakikada Michy Batshuayi ve 85.dakikada Joshua King kaydetti.
Bu sonucun ardından Fenerbahçe adını Türkiye Kupası'nda finale yazdırdı.
Fenerbahçe final maçını Ankaragücü-Başakşehir maçının galibiyle oynayacak.
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