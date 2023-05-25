Fenerbahçe Türkiye Kupası'nda finale yükseldi, gözler Ankaragücü-Başakşehir maçında!

Dün akşam oynanan Fenerbahçe-Sivasspor maçının ardından Türkiye Kupası'nın ilk finalisti belli oldu. Sivasspor'u mağlup eden Fenerbahçe adını finale yazdırdı.

YAYINLAMA
Google News
Fenerbahçe Türkiye Kupası'nda finale yükseldi, gözler Ankaragücü-Başakşehir maçında!

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında Fenerbahçe, Sivasspor ile karşılaştı. 0-0 biten ilk maçın ardından iki takım rövanş karşılaşması için Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi. Fenerbahçe sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Fenerbahçe'nin gollerini 47.dakikada Ferdi Kadıoğlu, 58.dakikada Michy Batshuayi ve 85.dakikada Joshua King kaydetti.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe adını Türkiye Kupası'nda finale yazdırdı.

Fenerbahçe final maçını Ankaragücü-Başakşehir maçının galibiyle oynayacak.

Arjantinli Süper Star Türkiye'ye geliyor!Arjantinli Süper Star Türkiye'ye geliyor!

İspanya'da gündem ırkçılık. Bu kez hedefte Real Madrid'in süper yıldızı Vinicius varİspanya'da gündem ırkçılık. Bu kez hedefte Real Madrid'in süper yıldızı Vinicius var

Yönetimden taraftara şampiyonluk hediyesi, Galatasaray gözünü dünya yıldızına çevirdiYönetimden taraftara şampiyonluk hediyesi, Galatasaray gözünü dünya yıldızına çevirdi

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Arjantinli Süper Star Türkiye'ye geliyor!
Arjantinli Süper Star Türkiye'ye geliyor!
Fenerbahçe, kupada final için sahaya çıkıyor
Fenerbahçe, kupada final için sahaya çıkıyor
İspanya'da gündem ırkçılık. Bu kez hedefte Real Madrid'in süper yıldızı Vinicius var
İspanya'da gündem ırkçılık. Bu kez hedefte Real Madrid'in süper yıldızı Vinicius var
Yönetimden taraftara şampiyonluk hediyesi, Galatasaray gözünü dünya yıldızına çevirdi
Yönetimden taraftara şampiyonluk hediyesi, Galatasaray gözünü dünya yıldızına çevirdi
Son Haberler
Bu kadarı da pes! Yangın tüplerinin içerisine eroin sıkıştırdılar
Bu kadarı da pes! Yangın tüplerinin içerisine eroin sıkıştırdılar
CHP'li Belediye, işçileri oy alabilmek için tehdit etti
CHP'li Belediye, işçileri oy alabilmek için tehdit etti
Bolivya Katolik Kilisesi, cinsel istismara sağır kaldığını itiraf etti!
Bolivya Katolik Kilisesi, cinsel istismara sağır kaldığını itiraf etti!
Cinayet olayında gelin ve kayınpeder tutuklandı
Cinayet olayında gelin ve kayınpeder tutuklandı
Avrupa’nın en büyüğü Real Madrid, Olympiakos'u son saniyede devirdi
Avrupa’nın en büyüğü Real Madrid, Olympiakos'u son saniyede devirdi
Beşiktaş Adana Demirspor'un serisini bitirdi, 2.sıraya yerleşti
Beşiktaş Adana Demirspor'un serisini bitirdi, 2.sıraya yerleşti
Çok Okunanlar
Süveyş Kanalı'nda bir konteyner gemisi karaya oturdu, kanal trafiği tıkandı
Süveyş Kanalı'nda bir konteyner gemisi karaya oturdu, kanal trafiği tıkandı
Dezenformasyonla Mücadele ekipleri Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını yalanladı
Dezenformasyonla Mücadele ekipleri Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını yalanladı
Yatırımcının gözü altında, Altın fiyatları bu gün ne durumda, 25 Mayıs Altın ve Gümüş fiyatları
Yatırımcının gözü altında, Altın fiyatları bu gün ne durumda, 25 Mayıs Altın ve Gümüş fiyatları
Meteoroloji, açıkladı! Ülke geneli 25 Mayıs Perşembe hava durumu nasıl olacak?
Meteoroloji, açıkladı! Ülke geneli 25 Mayıs Perşembe hava durumu nasıl olacak?
Pendikspor, Ligi 3. Sırada Tamamladı, Süper Lig'e çıkmak için bir maçı kaldı
Pendikspor, Ligi 3. Sırada Tamamladı, Süper Lig'e çıkmak için bir maçı kaldı
Çağlar Söyüncü Madrid yolunda
Çağlar Söyüncü Madrid yolunda
Yorumlananlar
Kılıçdaroğlu, seçimden 4 gün sonra açıklama yaptı, PKK'ya yine terör örgütü diyemedi
Kılıçdaroğlu, seçimden 4 gün sonra açıklama yaptı, PKK'ya yine terör örgütü diyemedi
SON DAKİAKA : Sinan Oğan 2. Tur seçimlerinde hangi adayı destekleyeceğini açıkladı
SON DAKİAKA : Sinan Oğan 2. Tur seçimlerinde hangi adayı destekleyeceğini açıkladı
ATA ittifakı sona erdi, "Her parti istediği kararı verir"
ATA ittifakı sona erdi, "Her parti istediği kararı verir"
Cübbeli Ahmet hocadan CHP'ye olay sözler "Bizim sağcılar CHP'ye iyi kazık atmışlar, siz nasıl solcusunuz"?
Cübbeli Ahmet hocadan CHP'ye olay sözler "Bizim sağcılar CHP'ye iyi kazık atmışlar, siz nasıl solcusunuz"?