Fenerbahçe turnayı gözünden vurdu! Dünyanın en zengin kulübü talip oldu!

Vitor Pereira önderliğinde sezona iddialı bir başlangıç yapan ancak 9. haftadan itibaren alınan başarısız skorlar sonuncunda bir anda gerilemeye başlayan Fenerbahçe'de planlar önümüzdeki sezon için yapılıyor. Sezon sonu başarılı bir teknik adamla sözleşme imzalamak isteyen sarı-lacivertli ekip kadrosunda yeni bir yapılanmayla başarıya ulaşmayı hedefliyor. Fenerbahçe'nin başarılı futbolcularına ise talipler gelmeye başladı.

BİRÇOK KULÜP İLGİLENİYOR

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Fenerbahçe'ye katılan ve gösterdiği performansla adından söz ettiren Atilla Szalai, birçok kulübün radarına girmeyi başardı. Her geçen gün gelişimini sürdüren yıldız futbolcu için Fenerbahçe iyi bir bonservis bedeli beklerken sarı-lacivertli taraftarların heyecanlanmasına neden olacak yeni bir gelişme yaşandı.

NEWCASTLE UNİTED DEVREYE GİRDİ

Birçok Avrupa kulübünün listesinde yer alan ve İngiltere ile İspanya kulüplerinin tekliflerde bulunduğu Szalai için piyango bir teklif gelebilir. Daha önce Chelsea ile de adı anılan yıldız futbolcu için yeni bir Premier Lig ekibi devreye girdi. Sky Sports'ta yer alan habere göre Newcastle United, Fenerbahçe'nin yıldız stoperiyle ilgileniyor.

1.5 MİLYARLIK DEV BÜTÇE

Yakın zamanda Suudi prens Mohammed bin Salman'a satılan ve bununla birlikte dünyanın en zengin kulübü olarak gösterilen Newcastle United, bu sezon ligde kalmak için hamleler yapacak. Gelecek sezon ise iddialı bir takım kurmayı hedefleyen ekip, transfer için tam 1.5 milyar euro bütçe ayıracak. Fenerbahçe de Szalai için bu bütçeden faydalanabilir.

EN AZ 20 MİLYON EURO

Macar yıldız Atilla Szalai için daha önce de transfer haberleri çıkmış ancak Ali Koç oyuncuyu hak ettiği değerin altında kimseye satmayacağını ifade etmişti. Yıldız futbolcu için en az 20 milyon euroluk bir teklifin gelmesi halinde görüşme yapabileceklerini söyleyen Ali Koç, daha aşağı teklif düşünenler için yolu kapatmıştı. Newcastle United'in Szalai için önereceği ücret ise merakla beklenmeye başladı.