Fenerbahçe, Ümraniyespor karşısında yine kızardı

Fenerbahçe, Ümraniyespor ile oynadığı iki Türkiye Kupası müsabakasında da kırmızı kart kart gördü.

Fenerbahçe ile Ümraniyespor arasında oynanan iki müsabakada da sarı-lacivertli ekip mücadeleyi 10 kişi tamamladı. Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında kırmızı kart ile oyun dışında kalan Eljif Elmas'ın ardından ikinci maçta ise Martin Skrtel kırmızı kart gören bir diğer isim oldu.

Kaynak: İHA