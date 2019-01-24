Fenerbahçe - Ümraniyespor maçı kaç kaç bitti? Maç skoru ve maçtan notlar

Süper Lig'de tarihinin en kötü günlerini geçiren Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Ümraniyespor ile kıyasıya mücadele etti. Peki Fenerbahçe - Ümraniyespor maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe - Ümraniyespor maç skoru ve maçtan notlar haberimizde...

FENERBAHÇE - ÜMRANİYESPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

ÜMRANİYESPOR 1-0 FENERBAHÇE

Süper Lig'de tarihinin en kötü günlerini geçiren Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Ümraniyespor'a elendi. 1-0 yenildiği maçın rövanşında rakibini Kadıköy'de ağırlayan sarı-lacivertli takım, Spor Toto 1. Lig ekibine 1-0 yenilerek turnuvaya havlu attı. Fenerbahçe'de Martin Skrtel 68. dakikada direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Konuk takım 89. dakikada Leandrinho'nun golüyle maçı 1-0 önde tamamladı. Başakşehir'in Hatayspor'a elenmesinin ardından Fenerbahçe de turnuvaya veda etti.

MAÇTAN NOTLAR

- Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş karşılaşmasında Fenerbahçe, Ümraniyespor'u konuk etti. Saat 20:30'da Ülker Stadyumu'nda başlayan karşılaşmada hakem Serkan Tokat düdük çaldı. Tokat'ın yardımcılıklarını ise Mehmet Cem Hanoğlu ve Yusuf Bozdoğan üstlendi.

ERSUN YANAL'DAN ÇİFT FORVET

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk karşılaşmasında rakibine 1-0 mağlup olan Fenerbahçe'de, teknik direktör Ersun Yanal hücum gücü yüksek bir kadroyu sahaya sürdü. Kaleyi Volkan Demirel'e emanet eden Yanal, savuma dörtlüsünü Şener, Neustadter, Skrtel ve Hasan Ali'den oluşturdu. Savunmanın hemen önünde Mehmet Topal'ı görev aldı. Hücum hattının sağında Ayew, ortada Benzia solda Valbuena'yı sahaya süren Yanal, forvette ise Slimani ve Frey'i 11'de başlattı.

BURSASPOR MAÇINDAN 6 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Ümraniyespor maçına son Bursaspor karşılaşmasına göre 6 değişiklik yaparak çıktı.

Tecrübeli teknik adam Bursaspor maçında ilk 11'de forma giyen Sadık Çiftpınar, Isla, Jailson, Mehmet Ekici, Dirar ve Soldado'nun yerine Şener, Neustadter, Benzia, Valbuena, Frey ve Slimani'ye görev verdi.

ELJIF ELMAS VE ALPER POTUK KADRODA

Ümraniyespor ile oynanan ilk maçın 47'nci dakikasında kırmızı kart görerek oyun dışında kalan Eljif Elmas, 2 maç ceza almıştı. Bugün açıklanan Tahkim Kurulu kararlarında cezası 1 maça düşürülen Eljif Elmas, teknik direktör Ersun Yanal tarafından maç kadrosuna dahil edildi.

Öte yandan sezonun ilk yarısında oynanan Galatasaray maçında sakatlanarak formasından uzak kalan Alper Potuk da bu maç öncesinde sakatlığını atlattı. Tecrübeli oyuncu maç kadrosuna kendisine yer buldu.

VICTOR MOSES TRİBÜNDE

Sarı-lacivertli kulübün prensip anlaşmasına vararak dün gece İstanbul'a getirdiği Victor Moses, Ümraniyespor karşılaşmasını Protokol Tribünü'nden takip etti.

KARŞILAŞMA SEYİRCİSİZ

Sarı-lacivertli taraftarlar Ümraniyespor karşılaşmasında tribündeki yerlerini alamadı. Geçen sezon kupada oynanan Beşiktaş maçında çıkan olaylar sebebiyle ceza almıştı. Ümraniyespor taraftarları tribündeki yerlerini alırken, mücadele öncesinde 'Fenerbahçe kümeye' diye tempo tuttu.