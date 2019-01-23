Fenerbahçe - Ümraniyespor maçı Serkan Tokat’ın
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. Fenerbahçe-Ümraniyespor mücadelesinde Serkan Tokat görev alacak.
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu heyecanı devam ediyor. Merkez Hakem Kurulu, yarın oynanacak rövanş maçlarında düdük çalacak hakemleri açıkladı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; yarınki maçlarda görev yapacak hakemler şöyle:
13:00 Hatayspor (0) - Medipol Başakşehir (1): Özgür Yankaya
18:00 Kasımpaşa (0) - Aytemiz Alanyaspor (0): Bahattin Şimşek
20:30 Fenerbahçe (0) - Ümraniyespor (1): Serkan Tokat
Kaynak: İHA
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.