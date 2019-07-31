Fenerbahçe Üniversitesi’den Dijital Teknoloji İş Birliği toplantısı

Fenerbahçe Üniversitesi, isbirligi.com.tr ortak çalışmasıyla 2 Ağustos'ta Dijital Teknoloji İş Birliği toplantısı düzenleyecek.

Fenerbahçe Üniversitesi, isbirligi.com.tr ortak çalışmasıyla İstanbul'da 2 Ağustos'ta Dijital Teknoloji İş Birliği toplantısı düzenleyecek. Yapılan bilgilendirmede; toplantıya sektörün önemli isimleri ve akademisyenler katılacağı belirtilirken, katılımcılar birbirleri ve Fenerbahçe Üniversitesi ile yapabileceği iş birliklerini konuşacak.

Ayrıca; üniversite, sanayi, girişimcilik konularının konuşulacağı toplantıda, katılımcılar alanlarında yaptıkları çalışmalar ve olası iş birliklerinden bahsedecekler.

Kaynak: İHA