Fenerbahçe -  USK Prag: 65 - 77

SALON: Metro Enerji Spor

HAKEMLER: Zoran Mitrovski, Sergiy Chaykovskyy, Vladimir Tsekov

FENERBAHÇE: Anastasiya Verameyenka 15, Kelsey Plum 17, Birsel Vardarlı Demirmen 5, Kia Vaughn 2, Cecilia Zandalasini 2, Bria Hartley 5, Kiah Stokes 10, Ayşe Cora 9, Tuğçe Canıtez, Özge Yavaş, Giorgia Sottana, Esra Ural Topuz

USK PRAG: Valeriane Ayayi 25, Alyssa Thomas 13, Katerina Elhotova 11, Teja Oblak 9, Marija Rezan 4, Leticia Romero, Isabelle Harrison 9, Alena Hanusova 6, Veronika Sipova, Tereza Vyoralova, Karolina Elhotova

1'İNCİ PERİYOT: 12 - 27

DEVRE: 35 - 48

3'ÜNCÜ PERİYOT: 48 - 68

Kadınlar Euroleague çeyrek final ikinci maçında Fenerbahçe sahasında USK Prag'a 77 - 65 mağlup oldu. Deplasmandaki ilk maçı da kaybeden sarı-lacivertli ekip turnuvaya çeyrek finalde veda etti. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 25 sayıyla Çek ekibinden Valeriane Ayayi oldu.

DHA