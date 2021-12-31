Fenerbahçe usta isme emanet! Jorge Jesus harekatı başladı!

Son yıllarda teknik direktör ismi için istikrar sağlayamayan ve sürekli olarak farklı bir hoca ile çalışmak zorunda kalan Fenerbahçe, bunun bedelini de başarısız sonuçlar ile ödedi. Bu yüzden yeni bir hata yapmak istemeyen ve hem uzun vadeli, hem de kaliteli bir antrenör için çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertli ekipte gündeme deneyimli teknik direktör Jorge Jesus geldi. Ali Koç'un bu transfer için bizzat devreye gireceği öğrenildi.

ALİ KOÇ BİZZAT GÖRÜŞECEK

Daha önce sarı-lacivertli kulübün gündemine Jöchaim Löw, Slaven Bilic ve Francesco Farioli gibi isimler gelse de çeşitli sebeplerden ötürü bu isimlerle anlaşma sağlanamadı. Bu kez nokta atışı bir hamle yapmak isteyen ve hata yapma lüksü olmayan Fenerbahçe yönetiminin usta bir isimle anlaşma sağlamak istediği, bu kapsamda öne çıkan ismin ise Jorge Jesus olduğu kaydedildi.

BREZİLYA'DAN TALİPLERİ VAR

67 yaşındaki deneyimli teknik direktör için Ali Koç'un bizzat görüşme yapacağı ve hocayı ikna etmek adına tüm şartları zorlayacağı bilgisine ulaşıldı. Adı Jorge Jesus ile de anılan Flamengo takımının başına Paulo Sousa'nın gelmesi ile birlikte tecrübeli hoca için en net adayın Fenerbahçe olması sarı-lacivertli ekibin elini güçlendirse de Brezilya basınında yer alan haberlere göre Atletico Mineiro da Portekizli hoca ile ilgileniyor.

KARİYERİ BAŞARILARLA DOLU

Özellikle Benfica performansıyla dikkatleri üzerine çeken Jorge Jesus'un Benfica'da 3 lig şampiyonluğu, 5'i Benfica 1'i Sporting Lizbon'da olmak üzere 6 Portekiz Kupası bulunuyor. Brezilya ekibi Flamengo'da ise 4 kupa elde eden Portekizli çalıştırıcı, Arabistan ekibi Al-Hilal ile de 1 kupa kaldırma başarısı gösterdi. Jesus'un kariyerinde 2 de Süper Kupa zaferi bulunuyor.