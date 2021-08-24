Fenerbahçe uzak doğuyu sevdi! Japon orta saha Hidemasa Morita için girişimlere başlandı!

Ozan Tufan'ın ayrılığı sonrası o bölgedeki eksikliği bir transfer yaparak tamamlamak isteyen Fenerbahçe birçok oyuncuyla ilgilenmeye devam ediyor. Son olarak gelen bilgilere göre ise Portekiz ligi ekiplerinden Santa Clara'da forma giyen Japon orta saha oyuncusu Hidemasa Morita ismi gündeme geldi. Sarı lacivertliler bu transferi bir an önce bitirmeyi hedefliyor.

VİTOR PEREİRA İSTEDİ

Ozan Tufan'ın takımdan ayrılması sonucunda bir de orta saha takviyesi yapmayı planayan Sarı-Lacivertliler, teknik direktör Vitor Pereira'nın da isteği doğrultusunda Hidemasa Morita için, Portekiz kulübü Santa Clara ile görüşmelere başladı.

3 YIL SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR

Oyuncunun, kulübüyle 3 yıl daha sözleşmesi bulunurken Fenerbahçe bu transferi az bir bonservis ücreti ödeyerek tamamlamayı hedefliyor. 26 yaşındaki Japon oyuncu Hidemasa Morita, Santa Clara ile bu sezon ligde ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çıktığı 7 maçta 1 gol kaydetti.

İLK KEZ JAPONYA DIŞINA ÇIKMIŞTI

7 Ocak 2021 tarihinde Kawasaki Frontale'den Santa Clara'ya bedelsiz olarak transfer olan oyuncu, ilk kez ülkesi dışında top koşturmaya başlamıştı. Japon futbolcu, Portekiz takımında kısa sürede gösterdiği etkili performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.