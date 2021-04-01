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  3. Fenerbahçe ve Galatasaray sosyal medyada kapıştı! Sinirler geriliyor

Fenerbahçe ve Galatasaray sosyal medyada kapıştı! Sinirler geriliyor

Fenerbahçe ve Galatasaray, 1959 yılı öncesi şampiyonlukların sayılması tartışmasında sosyal medyada adeta birbiriyle kapıştı.

Fenerbahçe ve Galatasaray sosyal medyada kapıştı! Sinirler geriliyor

Fenerbahçe yöneticisi Metin Sipahioğlu'nun 1959 yılı öncesine ilişkin şampiyonluklar hakkında saat 13.00'de yaptığı açıklamaların ardından saat 15.00'te Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ve spor tarihçisi Melih Şabanoğlu bu açıklamalara cevap verdi.

Gerilim bununla da sınırlı kalmazken Fenerbahçe'nin Twitter hesabından, yapılan paylaşımda bu konunun istenilen kanalda tartışılması talep edildi. Söz konusu paylaşımda şu ifadelere kullanıldı:

"Kulübümüzün resmi belgeler ve kanıtlarıyla talep ettiği, tarih yok sayılamaz dediği; 1959 öncesi Türkiye Şampiyonluklarına dair tamamen kanıtsız şekilde aleyhte iletişim yapan Galatasaray Kulübü’ne açık teklifimizdir! İstediğiniz mecrada (isterseniz sizin kanalınızda) ister Başkan seviyesinde, ister yöneticiler seviyesinde katılımlarla bu konuyu tüm Türkiye önünde tartışmaya davet ediyoruz!"

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Bu paylaşımdan kısa bir süre sonra Galatasaray'ın Twitter hesabından Ali Koç'un 2018 yılında yaptığı bir konuşma paylaşılarak," Alçak bir terör örgütü ile kulübümüzün adını sistematik bir şekilde ananlara ufak bir hatırlatma" ifadesine yer verildi.

Tayfun Altuntaş
Editör
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