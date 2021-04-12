Fenerbahçe ve Galatasaray transferde büyük oynuyor! Hatayspor'un forveti Boupedza için savaş çıktı

Süper Lig'de bu sezon attığı klas gollerle adından söz ettiren ve gol krallığında attığı 18 golle zirvede yer alan Atakaş Hatayspor'un yıldızı Aaron Salem Boupendza Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer hedefinde yer alıyor.

FENERBAHÇE'DE PİŞMANLIK VAR

Bu sezon transfer ettiği golcülerden istediği verimi alamayan Fenerbahçe yıldız oyuncuyu ligin devre arası transfer döneminde kadroya katmaması nedeniyle pişman yaşıyor. Sarı lacivertliler o dönemde İstanbul Başakşehir'den İrfan Can Kahveci'yi 7 milyon euro transfer bedeli karşılığında transfer etmişti. Ayrıca gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasarayda Gabonlu yıldız oyuncu bir numaralı transfer hedefine oldu.

GALATASARAY BİR ADIM ÖNDE

İki ekip oyuncunun menajeriyle ve Hataysporlu yöneticilerle temaslarını artırırken Galatasaray finansal fair-play sözleşmesinin bu yıl sona erecek olması nedeniyle transferde Fenerbahçe'ye göre avantajlı bir konumda bulunuyor.

Kaynak: Bölge Gündem, Takvim.