1.5 milyon liralık vurgun yapan 18 kişilik çete yakalandıGökyüzünde kuş gibi süzüldüler! Özel Kuvvetler’in muhteşem gece sızma atlayışlarıÇorum'da kaza! 1 kişi ağır yaralandıDiyarbakır imsakiye 2021: Diyarbakır iftar vakti saat kaçta? Diyarbakır akşam ezanı saatiUz. Diyetisyen Veysel Ciğerli'den beslenme tavsiyeleriHeyecan başlıyor! Anadolu Efes basketbol yaz kampları dönüyorDenizli imsakiye 2021: Denizli iftar vakti saat kaçta? Denizli akşam ezanı saatiGıdanı koru sofrana sahip çık kampanyası ile israfın önüne geçilecekGeleneksel yufka hazırlıkları başladı, Sarıgöl’de, Ramazan heyecanıÇorum imsakiye 2021: Çorum iftar vakti saat kaçta? Çorum akşam ezanı saati
İstanbul13 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe ve Galatasaray transferde büyük oynuyor! Hatayspor'un forveti Boupedza için savaş çıktı

Fenerbahçe ve Galatasaray transferde büyük oynuyor! Hatayspor'un forveti Boupedza için savaş çıktı

Hatayspor'da gösterdiği performansla adından söz ettiren gol kralı Boupendza'yı transfer etmek için Fenerbahçe ve Galatasaray bir kez daha karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe ve Galatasaray transferde büyük oynuyor! Hatayspor'un forveti Boupedza için savaş çıktı

Süper Lig'de bu sezon attığı klas gollerle adından söz ettiren ve gol krallığında attığı 18 golle zirvede yer alan Atakaş Hatayspor'un yıldızı Aaron Salem Boupendza Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer hedefinde yer alıyor.

FENERBAHÇE'DE PİŞMANLIK VAR

Bu sezon transfer ettiği golcülerden istediği verimi alamayan Fenerbahçe yıldız oyuncuyu ligin devre arası transfer döneminde kadroya katmaması nedeniyle pişman yaşıyor. Sarı lacivertliler o dönemde İstanbul Başakşehir'den İrfan Can Kahveci'yi 7 milyon euro transfer bedeli karşılığında transfer etmişti. Ayrıca gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasarayda  Gabonlu yıldız oyuncu  bir numaralı transfer hedefine oldu. 

GALATASARAY BİR ADIM ÖNDE

İki ekip oyuncunun menajeriyle ve Hataysporlu yöneticilerle temaslarını artırırken Galatasaray finansal fair-play sözleşmesinin bu yıl sona erecek olması nedeniyle transferde Fenerbahçe'ye göre avantajlı bir konumda bulunuyor.

Kaynak: Bölge Gündem, Takvim.

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT