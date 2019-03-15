Fenerbahçe Sivasspor maçı ile Süper Lig heyecanı devam ediyor. Ligde son 9 haftaya girerken alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Fenerbahçe, Sivasspor karşısında çetin bir mücadele verecek.

FENERBAHÇE'NİN 11'i

Harun, Skrtel, İsla, Sadık, Hasan Ali, Mehmet Topal, Tolgay, Ayew, Moses, Zajc, Soldado

SİVASSPOR'UN 11'İ:

Tolgahan, Douglas, Bjarsmyr, Papp, Ziya, N'Dinga, Hakan, Diabate, Rybalka, Emre, Kone..

FENERBAHÇE SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig'in 26. Hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Şükrü Saraçoğlu Ülker Stadyumu'nda Sivasspor'u ağırlayacak.15 Mart Cuma günü saat 20.30'da oynanacak olan mücadele, Bein Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak. Bülent Yıldırım'ın yöneteceği karşılaşmanın yardımcılıklarını ise Kemal Yılmaz ve Asım Yusuf Öz üstlenecek.

Ligde tarihindeki en kötü sezonunu yaşayan ve alt sıralardan kurtulmaya çalışan sarı-lacivertliler, Sivas ekibi karşısında galip gelerek rahat bir nefes almayı hedefliyor.

Haftaya küme düşme hattının 1 puan önünde 28 puanla 14. sırada giren sarı-lacivertliler, ligdeki son 5 maçında sadece 1 galibiyet alabildi.

Teknik direktör Hakan Keleş yönetimindeki Demir Grup Sivasspor ise 34 puan ve averajla haftaya 7. sırada girdi.

Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.