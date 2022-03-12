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Fenerbahçe ve Trabzonspor forması giymişti! Özer Hurmacı futbolu bıraktı: "Artık futbolculuk kariyerimi noktalama vakti"

Fenerbahçe ve Trabzonspor'da forma giyen son olarak da Bursaspor'da görev yapan 35 yaşındaki futbolcu Özer Hurmacı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla futbolu bıraktığını açıkladı.

Fenerbahçe ve Trabzonspor forması giymişti! Özer Hurmacı futbolu bıraktı: "Artık futbolculuk kariyerimi noktalama vakti"

Kariyerinde Ankaraspor, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Trabzonspor, Akhisar Belediyespor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Demir Grup Sivasspor ve Bursaspor formaları giyen orta saha oyuncusu Özer Hurmacı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada aktif futbol kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

"HER SON YENİ BİR BAŞLANGIÇTIR"

Yıldız futbolcu formasını giydiği takımlara ve Aykut Kocaman'a teşekkür ettiği açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Futbol bana çok güzel ve özel duygular tattırdı. Çocukluğumda, gençliğimde ve hayatımın her anında futbol var oldu. Benim için artık aktif futbolculuk kariyerimi noktalama vakti. Bu güzel yıllarda yanımda olan başta saygıdeğer hocam Aykut Kocaman'a, Fenerbahçe, Trabzonspor, Ankaraspor, Bursaspor ve formalarını gururla taşıdığım tüm değerli camialara teşekkürlerimi sunuyorum. Desteklerini iyi günde, kötü günde esirgemeyen başta aileme ve tüm taraftarlara ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Farkında olmadan üzdüğüm, kırdığım, sinirlendirdiğim birileri varsa haklarını helal etsinler. Her son yeni başlangıçlar demektir. Yeni maceralarda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla."

Fenerbahçe ve Trabzonspor forması giymişti! Özer Hurmacı futbolu bıraktı: Artık futbolculuk kariyerimi noktalama vakti

KARİYERİNDEKİ 3 KUPAYI FENERBAHÇE İLE KAZANDI

A Milli Takım formasını 2 kez terleten Özer Hurmacı kariyerinde 433 maça çıktı. Bu maçlarda 46 gol atan Özer Hurmacı, 51 kez de arkadaşlarına gol pası verdi. 

Özer Hurmacı Fenerbahçe formasıyla  1'er kez Süper Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa sevinci yaşadı. 

Fenerbahçe ve Trabzonspor forması giymişti! Özer Hurmacı futbolu bıraktı: Artık futbolculuk kariyerimi noktalama vaktiFenerbahçe ve Trabzonspor forması giymişti! Özer Hurmacı futbolu bıraktı: Artık futbolculuk kariyerimi noktalama vakti

Fenerbahçe ve Trabzonspor forması giymişti! Özer Hurmacı futbolu bıraktı: Artık futbolculuk kariyerimi noktalama vakti

Bölge Gündem Editör Ekibi
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