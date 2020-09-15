15 Eylül koronavirüs tablosu | Vaka sayısı kaç oldu bugün Türkiye?Yavuz Sondaj Gemisi'nin görev süresi uzatıldı!Kütahya'da 3.5 şiddetinde deprem!Ordu'da iki feci kaza: 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandıBakan Albayrak: Gereken zamanda gereken adımları atmaktan çekinmeyizFenerbahçe, Vedat Muriqi'nin bonservis bedelini açıkladıMasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 15 Eylül SalıSüper Loto çekiliş sonucu sorgulama 15 Eylül 2020 SalıSamsun’da 2 hafif ticari aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandıBakanlıktan Muğla'ya 200 milyon liralık altyapı desteği
İstanbul27 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe, Vedat Muriqi'nin bonservis bedelini açıkladı

Fenerbahçe, Vedat Muriqi'nin bonservis bedelini açıkladı

Vedat Muriqi, İtalyan kulübü S.S. Lazio'ya transfer oldu. Fenerbahçe, Muriqi'nin 17.5 milyon euro karşılığında Lazio'ya transfer olduğunu borsaya bildirdi.

Fenerbahçe, Vedat Muriqi'nin bonservis bedelini açıkladı

Fenerbahçe Futbol AŞ tarafından Borsa İstanbul'a yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

"Sağlık kontrollerinin tamamlanması ile profesyonel futbolcumuz Vedat Muriqi'nin İtalyan Kulübü Lazio'ya, oyuncunun tarafımızla olan sözleşmesinin 17,5 milyon avro net bedelle feshi karşılığında transferi konusunda taraflarca anlaşma sağlanmıştır."

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, transfer bedeline ilaveten, sportif sonuçlarına bağlı olarak Lazio'nun, sarı-lacivertli kulübe aşamalı olarak azami net 2,5 milyon avro bonus bedeli ödeyeceği belirtildi. 

Ayrıca, Muriqi'nin ileride diğer bir kulübe transferi halinde Lazio tarafından elde edilecek transfer bedeline bağlı olarak Fenerbahçe Kulübüne, İtalyan kulübünün yüzde 5 bonus bedeli ödeyeceği kaydedildi. 

Öte yandan sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan veda mesajında, "2019-2020 sezonunda formamızı giyen Vedat Muriqi, İtalya'nın Lazio takımına transfer olmuştur. Vedat'a oynadığı sürece verdiği katkı ve gösterdiği mücadele için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar dileriz. Yolun açık olsun." ifadelerine yer verildi.

Bölge Gündem
Editör Ekibi


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT