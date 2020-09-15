Fenerbahçe Futbol AŞ tarafından Borsa İstanbul'a yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sağlık kontrollerinin tamamlanması ile profesyonel futbolcumuz Vedat Muriqi'nin İtalyan Kulübü Lazio'ya, oyuncunun tarafımızla olan sözleşmesinin 17,5 milyon avro net bedelle feshi karşılığında transferi konusunda taraflarca anlaşma sağlanmıştır."

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, transfer bedeline ilaveten, sportif sonuçlarına bağlı olarak Lazio'nun, sarı-lacivertli kulübe aşamalı olarak azami net 2,5 milyon avro bonus bedeli ödeyeceği belirtildi.

Ayrıca, Muriqi'nin ileride diğer bir kulübe transferi halinde Lazio tarafından elde edilecek transfer bedeline bağlı olarak Fenerbahçe Kulübüne, İtalyan kulübünün yüzde 5 bonus bedeli ödeyeceği kaydedildi.

Öte yandan sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan veda mesajında, "2019-2020 sezonunda formamızı giyen Vedat Muriqi, İtalya'nın Lazio takımına transfer olmuştur. Vedat'a oynadığı sürece verdiği katkı ve gösterdiği mücadele için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar dileriz. Yolun açık olsun." ifadelerine yer verildi.