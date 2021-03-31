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Fenerbahçe yardımcı antrenörü Erdinç Sözer kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi takımlarda görev aldı?

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun yeni yardımcı antrenörü Erdinç Sözer oldu. Peki Fenerbahçe yardımcı antrenörü Erdinç Sözer kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi takımlarda görev aldı? İşte detaylar...

Fenerbahçe yardımcı antrenörü Erdinç Sözer kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi takımlarda görev aldı?

Erol Bulut'un takımdan ayrılmasının ardından Fenerbahçe'de teknik sorumlu olarak göreve başlayan Emre Belözoğlu'nun ekibinde yer alacak yardımcı antrenör Erdinç Sözer oldu. Kulüpten yapılan açıklamada, Sözer'in sezonun geri kalan kısmında Belözoğlu'nun yardımcılığını yapacağı duyurulurken Hertha Berlin Kulübü ve Teknik Direktör Labbadia’ya teşekkür edildi.

 FENERBAHÇE YARDIMCI ANTRENÖRÜ ERDİNÇ SÖZER KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Erdinç Sözer, 11 Temmuz 1968 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 52 yaşındaki Erdinç Sözer kariyerinde daha önce Almanya'da Hamburg, Stuttgart, Bayer Leverkusen, Wolfsburg ve Greuther Fürth gibi takımlarda yardımcı antrenörlük yaptı.

HANGİ TAKIMLARDA GÖREV ALDI?

Son olarak Herta Berlin takımında Teknik Direktör Labbadia'nın yardımcısı olarak görev yapan Erdinç Sözer, 31 Mart 2021 Çarşamba günü Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun yardımcısı olarak göreve başladı.

Erdinç Sözer'in görev aldığı diğer takımlar şunlar:

Hamburg

Stuttgart

Bayer Leverkusen

Wolfsburg

Greuther Fürth

Tayfun Altuntaş
Editör
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