Fenerbahçe yaz transfer dönemini hareketli geçirdi! 12 isim geldi, 16 isim gitti! İşte gelenler ve gidenler...

Yaz transfer döneminin hareketli takımları arasında yer alan Fenerbahçe, 12 futbolcu transfer etti, 16 futbolcuyla ise yollarını ayırdı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Fenerbahçe yaz transfer dönemini hareketli geçirdi! 12 isim geldi, 16 isim gitti! İşte gelenler ve gidenler...

Türkiye'de 2022 - 2023 sezonu yaz transfer sezonu sona erdi. Transfer sürecini hareketli geçiren takımlar arasında yer alan Fenerbahçe, Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'un istekleri doğrultusunda transferlerini gerçekleştirdi.

Fenerbahçe yaz transfer dönemini hareketli geçirdi! 12 isim geldi, 16 isim gitti! İşte gelenler ve gidenler...

FENERBAHÇE'DEN AYRILANLAR

Sarı lacivertli takımda Min-jae Kim'in yanı sıra şu isimlerle yollar ayrıldı:

- Allahyar Sayyadmanesh

- Ozan Tufan

- Marcel Tisserand

- Muhammed Gümüşkaya

- Mergim Berisha (Kiralık)

-Arda Kurtulan

- Berke Özer

-Steven Caulker

- Mesut Özil

-Luiz Gustavo

-Max Meyer

-Jose Sosa

-Dimitris Pelkas (Kiralık)

-Mbwana Samatta (Kiralık)

-Tiago Çukur (Kiralık)

Fenerbahçe yaz transfer dönemini hareketli geçirdi! 12 isim geldi, 16 isim gitti! İşte gelenler ve gidenler...

YAPILAN TRANSFERLER

Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı 12 futbolcunun isimleri şöyle:

-Joao Pedro

-Michy Batshuayi

-Joshua King

-Emre Mor

-Bruma (Kiralık)

-Lincoln Henrique

-Willian Arao

-İrfan Can Eğribayat

- Tiago Çukur

-Gustavo Henrique (Kiralık)

-Ezgjan Alioski (Kiralık)

BONSERVİSE 25 MİLYON EURO ÖDENDİ

Fenerbahçe'nin, yaz transfer döneminde 25 milyon EURO bonservis ücreti harcadı.

Sarı lacivertli takım, 6 futbolcuyu bonservisiyle kadrosuna katarken 2 oyuncuya da kiralama bedeli ödedi.

Fenerbahçe ayrıca, geçen sezon satın alma opsiyonuyla kiraladığı Diego Rossi'yi de 5,5 milyon avroluk bir bedelle transfer etti.

30 MİLYON EURO'LUK OYUNCU SATIŞI

Fenerbahçe, transfer döneminde 30 milyon avroluk oyuncu satışı gerçekleştirdi.

Sarı-lacivertliler, 6 futbolcudan bonservis geliri elde ederken, bir oyuncusundan da kiralama yoluyla para kazandı.

Fenerbahçe, son zamanlarda yüksek bonservisle yaptığı satışlara bir yenisini de bu dönemde ekledi.

KİM, 18 MİLYON EURO KAZANDIRDI

Sarı-lacivertliler, en büyük transfer gelirini 18 milyon avroluk ücretle Kim Min-jae'den elde etti.

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