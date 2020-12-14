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Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 5. hafta maçında Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 5. hafta maçında Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor ile karşılaştı. maç 0-3 sona erdi. Fenerbahçe ve Yeni Malatyaspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'da 5. hafta maçında Fenerbahçe sahasında Yeni Malatyaspor ile 12.12.2020 19:00'da karşılaştı. Ülker Stadyumu Fb Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi - stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor maçı kaç kaç bitti?

Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor maç sonucu:

FENERBAHÇE YENİ MALATYASPOR
Fenerbahçe Yeni Malatyaspor
0 3

Fenerbahçe Yeni Malatyaspor Maçının Özeti İçin Tıklayın

Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Ülker Stadyumu Fb Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi -

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

12.12.2020 19:00

Fenerbahçe Yeni Malatyaspor Maçının Hakemleri

Erkan Özdamar(hakem), Alpaslan Dedeş(1. Yardımcı Hakem), Ali Saygın Ögel(2. Yardımcı Hakem), Emre Malok(dördüncü Hakem), Halil Umut Meler(var), Mustafa Emre Eyisoy(avar)

FENERBAHÇEFenerbahçe

Fenerbahçe İlk 11

1. Altay Bayındır, 7. Ozan Tufan, 8. Mert Hakan Yandaş, 9. Papıss Demba Cısse, 14. Dımıtrıos Pelkas, 16. Ferdi Erenay Kadıoğlu, 18. Sadık Çiftpınar, 20. Luız Gustavo Dıas, 26. Marcel Jany Emıle Tısserand, 77. Gökhan Gönül, 88. Caner Erkin

Yedekler

48. Ahmet Oytun Özdoğan, 5. Jose Ernesto Sosa, 6. Tolga Ciğerci, 27. Thıam Mame Baba, 29. Sinan Gümüş, 30. Ömer Faruk Beyaz, 33. Fatih Yiğit Şanlitürk, 35. Nazım Sangare, 37. Fılıp Novak, 57. Eyüp Akcan

Teknik Sorumlu

Erol Bulut

Goller

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Kartlar

Sarı Kart Gökhan Gönül 45+2.dk, Sarı Kart Mert Hakan Yandaş 39.dk, Sarı Kart Luız Gustavo Dıas 89.dk

Oyundan Çıkanlar

Sadık Çiftpınar 46.dk, Mert Hakan Yandaş 62.dk, Ferdi Erenay Kadıoğlu 85.dk, Dımıtrıos Pelkas 70.dk

Oyuna Girenler

Jose Ernesto Sosa 46.dk, Thıam Mame Baba 62.dk, Sinan Gümüş 85.dk, Fılıp Novak 70.dk

YENİ MALATYASPORYeni Malatyaspor

Yeni Malatyaspor İlk 11

25. Ertaç Özbir, 6. Afrıyıe Acquah, 9. Umut Bulut, 17. Teenage Lınganı Hadebe, 19. Benjamın Tetteh, 26. Semih Kaya, 45. Karım Hafes Ramadan Seıfeldın, 55. Youssuf Ndayıshımıye, 57. Issam Chebake, 90. Kubilay Kanatsızkuş, 99. Adem Büyük

Yedekler

1. Abdulsamed Damlu, 8. Fernando Ruben Zuquı, 20. Ahmed Ildız, 21. Moryke Fofana, 24. Olcay Şahan, 44. Murat Akça, 61. Zeki Yavru, 77. Mustafa Eskihellaç, 92. Bülent Cevahir, 98. Jetmir Topalli

Teknik Sorumlu

Hamza Hamzaoğlu

Goller

Adem Büyük,9.dk (p), Umut Bulut,22.dk (h), Youssuf Ndayıshımıye,46.dk (h)

Kartlar

Sarı Kart Ertaç Özbir 78.dk, Sarı Kart Karım Hafes Ramadan Seıfeldın 45+3.dk

Oyundan Çıkanlar

Adem Büyük 65.dk, Kubilay Kanatsızkuş 81.dk, Issam Chebake 77.dk

Oyuna Girenler

Zeki Yavru 65.dk, Ahmed Ildız 81.dk, Olcay Şahan 77.dk

Süper Lig 5. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Alanyaspor128222272615
2Galatasaray117221972312
3Fenerbahçe127232216236
4Beşiktaş116142119192
5Göztepe124621913186
6Gaziantep FK114611714183
7Kasımpaşa125341615181
8Hatayspor105321313180
9Fatih Karagümrük124532015175
10Yeni Malatyaspor114431413161
11Konyaspor114341511154
12Başakşehir FK124351818150
13Çaykur Rizespor11434161815-2
14Trabzonspor12354131614-3
15Antalyaspor11344121613-4
16Gençlerbirliği1132691711-8
17Sivasspor1024491210-3
18Kayserispor1124561210-6
19BB Erzurumspor1223711219-10
20Denizlispor1113710216-11
21MKE Ankaragücü1012711195-8

Süper Lig 5. hafta Fikstür sonuçları

17.10.2020Trabzonspor0-2Başakşehir FK
17.10.2020Çaykur Rizespor5-3MKE Ankaragücü
17.10.2020Kayserispor1-3Sivasspor
17.10.2020Konyaspor1-1Yeni Malatyaspor
18.10.2020Fatih Karagümrük1-1Kasımpaşa
18.10.2020Göztepe2-3Fenerbahçe
18.10.2020Antalyaspor1-1Gaziantep FK
19.10.2020Galatasaray1-2Alanyaspor
19.10.2020Gençlerbirliği1-2Denizlispor
09.12.2020Hatayspor3-0BB Erzurumspor
Onur Çelik
Spor Editörü


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