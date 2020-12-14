Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 Süper Lig 5. hafta maçında Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
2020-2021 Süper Lig 5. hafta maçında Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor ile karşılaştı. maç 0-3 sona erdi. Fenerbahçe ve Yeni Malatyaspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
Süper Lig'da 5. hafta maçında Fenerbahçe sahasında Yeni Malatyaspor ile 12.12.2020 19:00'da karşılaştı. Ülker Stadyumu Fb Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi - stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
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Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor maç sonucu:
|Fenerbahçe
|Yeni Malatyaspor
|0
|3
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Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor maç özeti detaylı
STADYUM BİLGİSİ
Ülker Stadyumu Fb Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi -
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
12.12.2020 19:00
Fenerbahçe Yeni Malatyaspor Maçının Hakemleri
Erkan Özdamar(hakem), Alpaslan Dedeş(1. Yardımcı Hakem), Ali Saygın Ögel(2. Yardımcı Hakem), Emre Malok(dördüncü Hakem), Halil Umut Meler(var), Mustafa Emre Eyisoy(avar)
Fenerbahçe
Fenerbahçe İlk 11
1. Altay Bayındır, 7. Ozan Tufan, 8. Mert Hakan Yandaş, 9. Papıss Demba Cısse, 14. Dımıtrıos Pelkas, 16. Ferdi Erenay Kadıoğlu, 18. Sadık Çiftpınar, 20. Luız Gustavo Dıas, 26. Marcel Jany Emıle Tısserand, 77. Gökhan Gönül, 88. Caner Erkin
Yedekler
48. Ahmet Oytun Özdoğan, 5. Jose Ernesto Sosa, 6. Tolga Ciğerci, 27. Thıam Mame Baba, 29. Sinan Gümüş, 30. Ömer Faruk Beyaz, 33. Fatih Yiğit Şanlitürk, 35. Nazım Sangare, 37. Fılıp Novak, 57. Eyüp Akcan
Teknik Sorumlu
Erol Bulut
Goller
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Kartlar
Sarı Kart Gökhan Gönül 45+2.dk, Sarı Kart Mert Hakan Yandaş 39.dk, Sarı Kart Luız Gustavo Dıas 89.dk
Oyundan Çıkanlar
Sadık Çiftpınar 46.dk, Mert Hakan Yandaş 62.dk, Ferdi Erenay Kadıoğlu 85.dk, Dımıtrıos Pelkas 70.dk
Oyuna Girenler
Jose Ernesto Sosa 46.dk, Thıam Mame Baba 62.dk, Sinan Gümüş 85.dk, Fılıp Novak 70.dk
Yeni Malatyaspor İlk 11
25. Ertaç Özbir, 6. Afrıyıe Acquah, 9. Umut Bulut, 17. Teenage Lınganı Hadebe, 19. Benjamın Tetteh, 26. Semih Kaya, 45. Karım Hafes Ramadan Seıfeldın, 55. Youssuf Ndayıshımıye, 57. Issam Chebake, 90. Kubilay Kanatsızkuş, 99. Adem Büyük
Yedekler
1. Abdulsamed Damlu, 8. Fernando Ruben Zuquı, 20. Ahmed Ildız, 21. Moryke Fofana, 24. Olcay Şahan, 44. Murat Akça, 61. Zeki Yavru, 77. Mustafa Eskihellaç, 92. Bülent Cevahir, 98. Jetmir Topalli
Teknik Sorumlu
Hamza Hamzaoğlu
Goller
Adem Büyük,9.dk (p), Umut Bulut,22.dk (h), Youssuf Ndayıshımıye,46.dk (h)
Kartlar
Sarı Kart Ertaç Özbir 78.dk, Sarı Kart Karım Hafes Ramadan Seıfeldın 45+3.dk
Oyundan Çıkanlar
Adem Büyük 65.dk, Kubilay Kanatsızkuş 81.dk, Issam Chebake 77.dk
Oyuna Girenler
Zeki Yavru 65.dk, Ahmed Ildız 81.dk, Olcay Şahan 77.dk
Süper Lig 5. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Alanyaspor
|12
|8
|2
|2
|22
|7
|26
|15
|2
|Galatasaray
|11
|7
|2
|2
|19
|7
|23
|12
|3
|Fenerbahçe
|12
|7
|2
|3
|22
|16
|23
|6
|4
|Beşiktaş
|11
|6
|1
|4
|21
|19
|19
|2
|5
|Göztepe
|12
|4
|6
|2
|19
|13
|18
|6
|6
|Gaziantep FK
|11
|4
|6
|1
|17
|14
|18
|3
|7
|Kasımpaşa
|12
|5
|3
|4
|16
|15
|18
|1
|8
|Hatayspor
|10
|5
|3
|2
|13
|13
|18
|0
|9
|Fatih Karagümrük
|12
|4
|5
|3
|20
|15
|17
|5
|10
|Yeni Malatyaspor
|11
|4
|4
|3
|14
|13
|16
|1
|11
|Konyaspor
|11
|4
|3
|4
|15
|11
|15
|4
|12
|Başakşehir FK
|12
|4
|3
|5
|18
|18
|15
|0
|13
|Çaykur Rizespor
|11
|4
|3
|4
|16
|18
|15
|-2
|14
|Trabzonspor
|12
|3
|5
|4
|13
|16
|14
|-3
|15
|Antalyaspor
|11
|3
|4
|4
|12
|16
|13
|-4
|16
|Gençlerbirliği
|11
|3
|2
|6
|9
|17
|11
|-8
|17
|Sivasspor
|10
|2
|4
|4
|9
|12
|10
|-3
|18
|Kayserispor
|11
|2
|4
|5
|6
|12
|10
|-6
|19
|BB Erzurumspor
|12
|2
|3
|7
|11
|21
|9
|-10
|20
|Denizlispor
|11
|1
|3
|7
|10
|21
|6
|-11
|21
|MKE Ankaragücü
|10
|1
|2
|7
|11
|19
|5
|-8
Süper Lig 5. hafta Fikstür sonuçları
|17.10.2020
|Trabzonspor
|0-2
|Başakşehir FK
|17.10.2020
|Çaykur Rizespor
|5-3
|MKE Ankaragücü
|17.10.2020
|Kayserispor
|1-3
|Sivasspor
|17.10.2020
|Konyaspor
|1-1
|Yeni Malatyaspor
|18.10.2020
|Fatih Karagümrük
|1-1
|Kasımpaşa
|18.10.2020
|Göztepe
|2-3
|Fenerbahçe
|18.10.2020
|Antalyaspor
|1-1
|Gaziantep FK
|19.10.2020
|Galatasaray
|1-2
|Alanyaspor
|19.10.2020
|Gençlerbirliği
|1-2
|Denizlispor
|09.12.2020
|Hatayspor
|3-0
|BB Erzurumspor