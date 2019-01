Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçı CANLI ANLATIM

Süper Lig'in 19. hafta kapanış mücadelesinde ligde zor günler geçiren Fenerbahçe kendi sahasında Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçı saat 20.00'da başladı. Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçı canlı anlatımı haberimizde...

FENERBAHÇE - YENİ MALATYASPOR CANLI ANLATIM

FENERBAHÇE 2-2 YENİ MALATYASPOR

D.A' İlk yarı sona erdi.

45' Arturo Mina golde asisti yapan oyuncu oluyor.

45' GOOOLL!!! Evkur Yeni Malatyaspor, Mitchell Donald'ın golü ile maçta tekrar eşitliği yakalıyor.

41' Ceza sahası dışında kaleyi karşıdan gören bir noktadan kazanılan serbest vuruşu kullanan Danijel Aleksic'in doğrudan kaleye gönderdiği şutunda Volkan Demirel topa hakim olmayı başarıyor.

35' Sol kanattan kazanılan korneri Mehmet Ekici paslaşarak kullanıyor. Ardından Hasan Ali Kaldırım'ın ceza alanına gönderdiği ortasında Arturo Mina kafayla topu uzaklaştırmayı başarıyor.

31' GOOOLL!!! Fenerbahçe, Mehmet Ekici'nin golü ile maçta tekrar öne geçiyor. Ceza sahası dışında kaleyi karşıdan gören bir noktadan kazanılan serbest vuruşu kullanan Mehmet Ekici'nin, doğrudan kaleye gönderdiği sert şutunda meşin yuvarlak Fabien Farnolle'ün solundan köşede ağlarla buluşuyor.

28' GOOOLL!!! Evkur Yeni Malatyaspor, Arturo Mina'nın golü ile maçta eşitliği yakalıyor.

22' Yaşanan tartışma sonrasında Guilherme ve Roberto Soldado hakem Ali Palabıyık sarı kartla cezalandırılıyor.

19' Sol kanattan kazanılan korner atışı sonrasında iki takım oyuncuları arasında yaşanan tartışma nedeniyle oyun kısa bir süre duruyor.

15' Hasan Ali Kaldırım'ın pasıyla topla buluşan Yassine Benzia'nın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top kalenin üstünden auta çıkıyor.

11' Defansın arkasına atılan uzun pasa hareketlenen Danijel Aleksic için yan hakem ofsayt bayrağını kaldırıyor.

8' Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Mehmet Ekici'nin ceza alanına gönderdiği ortasında Fabien Farnolle çift yumrukla topu uzaklaştırmayı başarıyor.

5' Orta sahada yaşanan ikili mücadele sırasında Adem Büyük, Mauricio Isla'ya kontrolsüz bir müdahalede bulununca hakem Ali Palabıyık tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

2' Mauricio Isla golde asisti yapan oyuncu oluyor.

2' GOOOLL!!! Fenerbahçe, Mehmet Ekici'nin golü ile maçta öne geçiyor. Hızlı gelişen atakta Andre Ayew, Mauricio Isla, Mehmet Ekici arasındaki üçlü paslaşma sonrasında cez alanında topla buluşan Mehmet Ekici'nin topun gelişine sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Fabien Farnolle'ün sağından köşede ağlarla buluşuyor.

1' Hakem Ali Palabıyık maçın ilk düdüğünü çalıyor ve mücadeleye ev sahibi Fenerbahçe başlıyor.

FENERBAHÇE'NİN İLK 11'LERİ

Volkan, Isla, Neustadter, Sadık, Hasan Ali, Mehmet Topal, Benzia, Mehmet Ekici, Dirar, Ayew, Soldado

YENİ MALATYASPOR'UN İLK 11'LERİ

Ceddy, Meza, Donald, Murat, Erkan Kaş, Chebake, Robin Yalçın, Adem, Ömer, Guilherme, Aleksic

FENERBAHÇE - YENİ MALATYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Yeni Malatyaspor maçı bu akşam saat 20:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe ile Yeni Malatyaspor'un Süper Lig'de oynadığı üç maçın ikisini sarı lacivertliler kazandı.

Süper Lig'deki son 13 maçının sadece birini kazanabilen Fenerbahçe, son altı maçta galip gelemedi. Fenerbahçe bu maçta da puan kaybederse, Mart-Mayıs 2003'ten bu yana en uzun galibiyet hasretini yaşamış olacak.

Süper Lig'de üç maçtır berabere kalan Fenerbahçe, Mart 1986'dan bu yana üst üste dört beraberlik almıyor. Son beş Süper Lig maçını kaybetmeyen Yeni Malatyaspor, tarihinin en uzun yenilmezlik serisini yaşıyor.

Bu sezon Süper Lig'de gole çevirme oranı en yüksek ikinci takım ile en düşük ekip Fenerbahçe bu maçta karşılaşacak. Yeni Malatyaspor bu sezon ligde Başakşehir'in ardından en fazla maçta kalesini gole kapatan ikinci takım. Bu sezon Süper Lig'de, BB Erzurumspor'un ardından evinde öne geçtiği maçlarda en fazla puan kaybeden takım Fenerbahçe. Yeni Malatyaspor ise Bursaspor ve Kasımpaşa'nın ardından deplasmanda geriye düştüğü maçlarda en fazla puan toplayan üçüncü ekip.

Bu sezon Süper Lig'de gol beklentisi ile attığı gol arasında negatif ve pozitif yönde en yüksek fark olan iki takım bu maçta karşılaşacak. 24,4 gol beklentisinden 29 gol çıkaran Yeni Malatyaspor 5 gol beklentisinden 17 gol çıkaran Fenerbahçe.

Bu sezon Süper Lig'de en fazla uzaklaştırma yapan iki oyuncu da Fenerbahçe forması giyiyor: Sadık Çiftpınar ve Martin Skrtel. Guilherme, Yeni Malatyaspor formasıyla Süper Lig'de oynadığı son dört maçta altı gole direkt katkı yaptı.