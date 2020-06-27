Süper Lig'de 29. haftasında Fenerbahçe Yeni Malatyaspor karşı karşıya gelecek. Bu akşam 18.30'da oynanacak mücadelede kanarya Yeni Malatyaspor'u evinde ağırlayacak. Ali Şasnalan'ın yöneteceği müsabaka beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.

Şampiyonluğu matematiksel olarak henüz kaybetmeyen Fenerbahçe bu karşılaşmayı sahasında kazanmak istiyor. Yeni Malatyaspor ise güçlü rakibini deplasmanda yenip alt sıralardan kurtulmanın peşinde...

FENERBAHÇE 11'İ

FENERBAHÇE: Altay, Dirar, Serdar, Gustavo, Hasan Ali, Jailson, Ozan, Deniz, Rodrigues, Mehmet, Muriqi

YENİ MALATYASPOR 11'İ

YENİ MALATYASPOR: Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe, Sakıb, Murat Yıldırım, Robin, Gökhan Töre, Acquah, Hafez, Umut Bulut

KIYASIYA MÜCADELE

Kanarya, galibiyet serisiyle üst sıralara yaklaşmanın hayallerini kuruyor. Ancak rakibin puana çok daha fazla ihtiyacı var. Ligde kalma savaşı veren Hikmet Karaman’ın ekibi tam 12 hafta sonra Göztepe karşısında galibiyet hasretini bitirdi. Yeni Malatya, Kadıköy’den de 3 puan alarak sezonun kalan bölümü öncesi moral depolamak istiyor.

TOLGA CİĞERCİ TAKIMDA YOK

Fenerbahçe'de Yeni Malatyaspor maçı öncesinde cezalı oyuncu yok. Tek eksik, önceki günkü antrenmanda sakatlanan Tolga Ciğerci. Adalesinde kanama ve yırtık tespit edilen Tolga, iki hafta takımını yalnız bırakacak.

Trabzon maçında sakatlanıp Kasımpaşa karşısında görev yapamayan Serdar Aziz ise bugün savunmanın ortasındaki yerini alacak.

CEZALI OLAN HİKMET KARAMAN MAÇI TRÜBÜNDEN TAKİP EDECEK

Ligde kalma yolunda her maçı final niteliği taşıyan Yeni Malatyaspor’da teknik direktör Hikmet Karaman cezalı. Sarı-Kırmızılılar antrenör Hasan Özer yönetiminde sahaya çıkacak. Karaman geçen hafta Göztepe’nin kazandığı penaltı sonrası itirazdan kırmızı kart görmüştü.

Malatyaspor'da zorlu maç öncesi müjdeli haberler geldi. Hücum oyuncusu Bifouma ile stoper Mustafa Akbaş iyileşti. Yönetim de 6.5 milyon TL ödeme yaptı.