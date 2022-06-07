Fenerbahçe yeni sezon kombine fiyatları 2022 - 2023 | Fenerbahçe kombine nasıl alınır? Almak için neler gerekli?

Yeni sezona yeni teknik direktörü Jorge Jesus ile merhaba diyen Fenerbahçe'de kombine kart satışları başladı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un kombinelere yüzde 100 zam yapılacağını açıklaması sonrası sarı lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamayla yeni fiyatlar da duyuruldu. Bu kapsamda kombine kart almak isteyen taraftarlar " Fenerbahçe kombine nasıl alınır? Almak için neler gerekli? " sorularının yanıtlarını araştırırken Fenerbahçe yeni sezon kombine fiyatları 2022- 2023 haberimizde...

FENERBAHÇE YENİ SEZON KOMBİNE FİYATLARI 2022 - 2023

Fenerbahçe'nin 2022- 2023 sezonunda Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynayacağı maçlarda geçerli olacak kombinelerin fiyatları belirlendi. İşte yeni sezon kombine fiyatları 2022:

Maraton ALT

A - I Blok: 8 bin 700 TL

B Blok: 11 bin 100 TL

C - G Blok: 14 bin 350 TL

D- F Blok: 17 bin 400 TL

E Blok: 21 bin 750 TL

Maraton ÜST

A - I Blok: 3 bin 700 TL

B-H Blok: 4 bin 350 TL

Fenerium ALT

A - I Blok: 8 bin 700 TL

B Blok: 11 bin 100 TL

C - G Blok: 14 bin 350 TL

D Blok: 17 bin 400 TL

Fenerium ÜST

A - I Blok: 3 bin 700 TL

B Blok: 4 bin 350 TL

C - G Blok: 5 bin 900 TL

D - E - F Blok: 6 bin 650 TL

Divan Kurulu Üyeleri

Maraton Alt H: 5 bin 550 TL

Kale Arkası:2 bin 950 TL

Öğrenci: 1475 TL

FENERBAHÇE KOMBİNE NASIL ALINIR? ALMAK İÇİN NELER GEREKLİ?

YENİLEME DÖNEMİ: (08.06.2022 09:00 – 15.06.2022 18:00)

2021-2022 sezonu kombine sahipleri için 8 Haziran Çarşamba günü saat 09:00 itibarı ile başlayacak olan yenileme süreci, 15 Haziran Çarşamba saat 18:00’da sona erecektir.



Yenileme işlemleri passo.com.tr web sitesi, Passo Mobil Uygulama ve Stadımızdaki kombine kart merkezinden yapılabilir.



Hak sahibi taraftarlarımız, bu süreçte sadece kendi koltuklarının yenilemesini yapabilir. Yer değişikliği ve ilave koltuk alımı yapılamayacaktır.



Kombine yenilemelerini yapmak üzere, hak sahibinin gelemediği durumlarda, hak sahibinin kimlik fotokopisi ve durumu açıklayan bir dilekçe ile herhangi bir yakını kombine merkezinden işlemi yapabilir.



Yenileme sürecinde devir; hak sahibi olup yenileme sürecinde koltuğunu devretmek isteyen taraftarlarımız, devir yapacakları kişiye kimlik fotokopisi ve devir dilekçesi vermelidir. Koltuğu devir alacak olan taraftar bu evraklarla kombine kart merkezinden devir işlemini yapabilir.



Divan Kurulu ve Kurumsal kombine yenilemeleri, yalnızca stat kombine merkezi gişelerinden yapılacaktır.



Yenileme sürecinde, 2021-2022 sezonu kombine sahipleri koltuklarını passo.com.tr web sitesi ya da Passo Mobil Uygulamada hesaplarına giriş yaptıktan sonra hesabım menüsü altındaki “Rezervasyonlarım” sekmesinden (Passolig Kombine Rezervasyonlarım) görüntüleyebilir ve satın alma adımına geçerek ödeme sonrası yenileme işlemlerini tamamlayabilirler. Koltuklar, 2021-2022 sezonu kombine sahiplerinin Passo hesabında yenileme döneminin son günü olan 15 Haziran 18:00’a kadar rezerve edilmiş olarak kalacaktır.



Yenileme işlemi yapabilmeniz için Divan Üyesi, Kongre Üyesi, Temsilci Üye, Fenerbahçe Taraftar Kart sahibi veya faturalı Fenercell abonesi olunması gerekmektedir.



Fenerium Alt E blokta yapılması planlanan tadilat nedeniyle 2021-2022 sezonunda Fenerium Alt E bloktan kombinesi olan taraftarlarımız rezervasyonlarında koltuklarını göremeyecek olup, kombine yenilemelerine ait bilgilendirme ilerleyen günlerde yapılacaktır.



Taraftar Kart’ınız yoksa taraftarkart.fenerbahce.org sayfası üzerinden kolayca alabilir ya da dijital taraftar kart sahibi iseniz taraftarkart.fenerbahce.org sayfasına giriş yaparak Profil alanından taraftar kart numaranıza ulaşabilirsiniz.



Fenercell hattınız yoksa hemen online başvuru yapabilir ya da Türk Telekom veya Fenercell Stat Mağazalarına giderek Fenercell hat sahibi olabilirsiniz.





YER DEĞİŞİKLİĞİ DÖNEMİ: (16.06.2022 09:00 – 16.06.2022 18:00)



Kombine yerlerinde değişiklik yapmak isteyen hak sahipleri 16 Haziran Perşembe günü stadımızdaki kombine merkezine gelerek değişiklik işlemlerini gerçekleştirebilirler.



Yer değişikliği yapmak isteyen hak sahiplerinin, yenileme sürecinde koltuğunu yenilemiş olmaları gerekmektedir. Aksi halde satış işlemi kesinlikle yapılmayacaktır.



Yer değişikliği yapmak üzere, hak sahibinin gelemediği durumlarda, hak sahibinin kimlik fotokopisi ve durumu açıklayan bir dilekçe ile herhangi bir yakını kombine merkezinden işlemi yapabilir.



Kombinesini sezonluk olarak devretmek isteyen taftalarımız yer değişikliği döneminde devir alan/devreden kişilerin kimlik fotokopisi ve devreden kişinin kendi el yazısı ile yazılmış imzalı bir dilekçe ile kombine kart merkezine başvurabilir.



Devir işlemleri sadece kombinesini yenilemiş taraftarlarımız için yer değişikliği dönemi içerisinde yapılacaktır.



ÖNCELİKLİ GENEL SATIŞ (17.06.2022 09:00 – 18.06.2022 08:59) (DİVAN-KONGRE-TEMSİLCİ ÜYELER)



Divan üyeleri(2 adet), Kongre(2 adet) ve Temsilci üyeleri(2 adet) kombine olmak üzere 17 Haziran tarihinde öncelikli olarak satın alma işlemi yapabileceklerdir.



Divan kurulu üyeleri, Divan kurulu için ayrılan bloklardan kendi adlarına olmak koşuluyla %50 indirimli olarak 1 adet kombine alabileceklerdir. İndirimli kombinelerin satışı yalnızca stadyum gişelerinden yapılacak olup internet üzerinden işlem yapılamayacaktır.



Divan İndirimli kombine satışı yapmak üzere, hak sahibinin gelemediği durumlarda, hak sahibinin kimlik fotokopisi, Divan Üye Kartı ve durumu açıklayan bir dilekçe ile herhangi bir yakını kombine merkezinden işlemi yapabilir



GENEL SATIŞ: (18.06.2022 09:00)

(DİVAN-KONGRE-TEMSİLCİ ÜYE/TRAFTAR KART/FENERCELL ZORUNLU)



2022-2023 sezonu kombine kartlarının genel satışı 18 Haziran Cumartesi saat 09:00’da başlayacaktır.



Kombine alacak taraftarlarımızın Fenerbahçe logolu passolig kart sahibi olması zorunludur.



Kombine kart alabilmek için; Divan Kurulu, Kongre, Temsilci Üye, Fenerbahçe taraftar kart sahibi, ya da faturalı Fenercell abonesi olunması zorunludur.



Taraftar Kart’ınız yoksa taraftarkart.fenerbahce.org sayfası üzerinden kolayca alabilir ya da dijital taraftar kart sahibi iseniz taraftarkart.fenerbahce.org sayfasına giriş yaparak Profil alanından taraftar kart numaranıza ulaşabilirsiniz.



Fenercell hattınız yoksa hemen online başvuru yapabilir ya da Türk Telekom veya Fenercell Stat Mağazalarına giderek faturalı Fenercell hat sahibi olabilirsiniz.



Genel satış döneminde, Divan Üyeleri (2 adet), Kongre üyeleri (2 adet), Temsilci üyeleri(2 adet), Taraftar kart sahiplerimiz ve faturalı Fenercell aboneleri ise (1 adet) kombine alma hakkına sahip olacaktır.



Divan Kurulu kombine satın alımları yalnızca kombine kart merkezi gişelerinden yapılacaktır. Divan üye kartı ve kimlik belgesi ile başvuru yapılması gerekmektedir.



Kurumsal kombine satın alımları yalnızca stadyum kombine kart merkezi gişelerinden yapılacaktır. Şirket vergi levhası örneği, imza sirküleri ve yetki belgesi ile başvuru yapıldıktan sonra ilgili başvuru kulübümüz tarafından incelenerek başvuru sahibi ile iletişime geçilerek nihai kurumsal kombine satışı için tekrar kombine kart merkezine gelerek işlemler yapılacaktır

ÖĞRENCİ TRİBÜNÜ KOMBİNE SATIŞI

Fenerbahçe'nin 2022-2023 futbol sezonu sınırlı sayıdaki Öğrenci Tribünü kombineleri 22 Haziran Çarşamba günü saat 09:00 itibarı ile satışa çıkacak olup 3 Temmuz Pazar günü saat 17.00’ da sona erecek.



Öğrenci tribününde yer almak için katılım koşulları;



1 Ocak 1998 ile 31 Aralık 2006 tarihleri arasında doğan, öğrenci olduklarını belgeleyen ya da 2022’de Üniversite sınavına girmiş/giriş hakkı olan ve giriş belgelerini ibraz eden tüm Fenerbahçeliler, öğrenci tribününden (sadece Kuzey Tribünü) kombine alabilirler.



Öğrenci Tribünü için satışa çıkacak olan kombineler, yalnızca stadımızda yer alan Kombine Satış Merkezinden satılacak olup, bu tribünle alakalı online satış yapılmayacaktır.



22 Haziran 2022 tarihinden itibaren %50 indirimli olarak 1.475 TL’den satışa çıkacak olan Öğrenci Tribünü kombine kartları için taraftar kart sahibi olmak zorunludur.



Taraftar Kart’ınız yoksa taraftarkart.fenerbahce.org sayfası üzerinden kolayca alabilir ya da dijital taraftar kart sahibi iseniz taraftarkart.fenerbahce.org sayfasına giriş yaparak Profil alanından taraftar kart numaranıza ulaşabilirsiniz.



Fenerbahçe logolu Passolig kart sahibi olunması zorunludur.



Öğrenci Tribünü kombine kartları yalnızca bu sezon için geçerli olup, bir sonraki sezon için yenileme işlemi yapılmayacaktır.



Öğrenci Tribünü kombineleri transfere kapalı olup, tüm sezon boyunca kullanılamayacak maçlarda yalnızca kulübümüze devredilebilecektir.



Öğrenci Tribününde yer almak için gerekli evraklar;

e-Devlet üzerinden çıkarılmış öğrenci olduğuna dair belge ya da bağlı olduğu okuldan alınmış öğrenci belgesi

Üzerinde TC kimlik numarasının yer aldığı kimlik kartı ya da nüfus cüzdanı