Çaykur Rizespor ve Fenerbahçe karşılaşması sona erdi. Karşılaşma sonucunda Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u 2-1 yendi. Maçı izleyemeyenler için dakika dakika maç özeti haberimizde...

ÇAYKUR RİZESPOR: 1

FENERBAHÇE: 2

90' Karşılaşma Fenerbahçe'nin 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

90' Karşılaşmanın sonuna 4 dakika uzatma ilave edildi.

87' Fenerbahçe'de Ozan Tufan çıktı. Tolgay Arslan oyunda.Ozan Tufan - Tolgay Arslan

86' Rizespor'da Oğulcan Çağlayan yerini Marko Scepovic'e bıraktı.

85' Rizespor beraberlik golüne çok yaklaştı. Umar Aminu ceza alanı içinde Gustavo'dan sıyrıldı. Kaleye yakın mesafeden vuruşunda Altay'dan çok kritik bir kurtarış geldi.

82' Rizespor'da Attamah oyunda. Diomande kenara alındı.Ismaël Diomandé - Joseph Attamah

79' Fenerbahçe'de Rodrigues, Kruse'nin yerine oyunda.Max Kruse - Garry Rodrigues

76' Çaykur Rizespor'da Boldrin serbest vuruşta topu doğrudan kaleye yolladı. Altay son anda topu kornere tokatladı.

73' Çaykur Rizespor'da Vetrih dışarı alındı. Samudio oyunda.

69' Fenerbahçe, jailson'un uzak mesafeden attığı nefis golle 2-1 öne geçti! Kendi yarı alanını geçen Jailson herkesin orta beklediği anda şutunu çekti ve topu ağlarla buluşturdu.Gol - Jailson

68' Fenerbahçe'de Tolga Ciğerci, Deniz'den aldığı pasla ceza sahası dışından kaleyi yokladı. Top farklı bir şekilde üstten auta çıktı.

65' Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu oyunda. Zanka kenara geldi.Zanka - Emre Belözoglu

57' Fenerbahçe ceza yayı üzerinden serbest vuruş kullanacak. Topun başına yine Deniz Türüç geçti. Deniz'in vuruşu direk dibinden dışarı gitti.

56' Çaykur Rizespor'da sarı kart gören isim Montassar Talbi.Sarı Kart - Montassar Talbi

56' Rizespor'da Amedej Vetrih, Ozan Tufan'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.Sarı Kart - Amedej Vetrih

50' Fenerbahçe'de Ozan Tufan sarı kart gördü.

46' İkinci yarıya ev sahibi takım Çaykur Rizespor başladı.



Devre Arası Karşılaşmanın ilk 1-1 sona erdi.



43' Fenerbahçe'de Ozan Tufan ceza alanı içinde kafayı vurdu. Top az farkla yandan auta çıktı.

41' Çaykur Rizespor gole yaklaştı. Orhan sağ kanattan arka direğe nefis bir top kesti. Arka direkteki Oğulcan topa dokunamadı.

31' Fenerbahçe'de Isla'nın sağ kanattan yaptığı ortasına Muriqi yükseldi ama yerde kalınca kafa vuruşunu yapamadı. Sarı-lacivertliler Muriqi'in itildiği yönünde itirazlarda bulunsalar da maçın hakemi Halil Umut Meler oyunu devam ettirdi.

24' Bir sarı kartta Çaykur Rizesporlu Oğulcan'a çıktı.Sarı Kart - Ogulcan Caglayan

24' Fenerbahçe'de Gustavo sarı kart gördü.Sarı Kart - Luiz Gustavo

18' Çaykur Rizespor, Abarhoun'un kafa golüyle 1-1'lik beraberliği yakaladı! Arka direğe yapılan ortada Melnjak kafayla topu Abarhoun'a indirdi. Abarhoun ön direkte kafa vuruşunu yaptı ve Altay'ı mağlup etti.Gol - Mohamed Abarhoun

14' Fenerbahçe'de Deniz Türüç frikikten nefis bir gole imza attı! Fenerbahçe deplasmanda 1-0 öne geçti!Gol - Deniz Türüc

12' Fenerbahçe'de Ozan Tufan, Kruse'den aldığı pasla kaleci Gökhan'la karşı karşıya kaldı. Ozan'ın yerden vuruşunda Gökhan gole izin vermedi.

8' Fenerbahçe'de Ozan Tufan orta alanda topla hareketlendi. Ceza alanı içine girmeden sert vurdu. Top üstten auta gitti.

6' Fenerbahçe etkili geldi. Deniz Türüç sağ kanattan ceza alanı içine ortasını yaptı. Arka direkte Kruse'nin indirdiği topa Gustavo dokundu. Top Muriqi'nin önünde kaldı. Muriqi'nin yakın mesafeden vuruşunda kaleci Gökhan zorlanmadan topu aldı.

1' Karşılaşmaya konuk ekip Fenerbahçe başladı.

ÇAYKUR RİZESPOR - FENERBAHÇE KADROSU

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ve Garry Rodrigues kulübede yer alıyor.

Ev sahibi Rizespor'un ilk 11'i ise şöyle; Gökhan, Orhan, Abarhoun, Talbi, Melnjak, Diomande, Abdullah, Vetrih, Umar Aminu, Boldrin, Oğulcan.

Sarı-Lacivertliler sahaya; Altay, Isla, Jailson, Zanka, Dirar, Ozan Tufan, Gustavo, Deniz Türüç, Tolga Ciğerci, Kruse, Muriqi 11'iyle çıkacak.

ÇAYKUR RİZESPOR - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

STAT: Çaykur Didi Stadyumu

SAAT: 19:00

HAKEM: Halil Umut Meler

YAYIN: beIN SPORTS HD 1

FENERBAHÇE'DE KİMLER EKSİK?

Ligde geçtiğimiz hafta sahasındaki derbi mücadelesinde Beşiktaş'ı 3-1 mağlup eden sarı-lacivertliler, Çaykur Rizespor'u da yenerek devreye moralli girmek istiyor. Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki Fenerbahçe'nin geride kalan 16 hafta sonunda 28 puanı bulunuyor.

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor deplasmanına 5 oyuncusundan yoksun çıkacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Victor Moses, Hasan Ali Kaldırım, Miha Zajc ve Sadık Çiftpınar, Rize deplasmanında forma giyemeyecek. Bu oyuncuların yanı sıra, geçen hafta derbide sarı kart görerek cezalı duruma düşen Serdar Aziz de Rize'de takımını yalnız bırakacak.

Sarı-lacivertliler, Süper Lig'deki son 4 deplasman maçında galip gelemedi. İstikbal Mobilya Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor'a yenilip BtcTurk Yeni Malatyaspor ve Göztepe'yle berabere kalan Fenerbahçe, son dış saha galibiyetini 20 Ekim'de Denizlispor karşısında aldı. Bu sezon deplasmanda 8 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik, 3 yenilgi alan Fenerbahçe, dış sahada 15 puan yitirdi.

Fenerbahçe'de 2 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Kaptan Emre Belözoğlu ve Vedat Muric, Çaykur Rizespor karşısında sarı kart görmeleri durumunda ligin ikinci devresindeki Gaziantep FK mücadelesinde forma giyemeyecek.



