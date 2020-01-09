Fenerbahçe yine para istiyor! Bağış yapmaları istendi

Sarı kanarya için eller cebe! Fenerbahçeli yönetim 500 TL'lik bağış SMS'i attı...

Mali olarak krizde olan Fenerbahçe'de yönetim, "Fener Ol" projesinin ardından bir yardım kampanyası daha başlattı.

Sarı-lacivertliler, kongre üyelerine SMS göndererek bağışta bulunmalarını istedi.

EN AZ 500

Üyelerin telefonlarına, "Siz değerli Fenerbahçeliler'den beklentimiz, mevcut aidat tutarı 50 TL'ye ilave olarak 500 TL ve üzeri bir tutarda kulübümüze katkı payı olarak destek olmanızdır" şeklinde mesaj atan yönetim, bir kez daha yardım talebinde bulundu.

TARAFTAR TEPKİLİ

Bu mesajı alan üyeler ise, sosyal medyada yaptıkları yorumlarla idarecilere tepki gösterdi.

İşte o SMS:

Mesajın tamamı şu şekilde:

"Göreve geldiğimizden bu yana Kulübümüzün mevcut mali durumunu sizlerle paylaşmaya çalıştık. Mali sorunlarımızın yüksek boyutu gerçekçi bir çözüm bulabilmemizi ne yazık ki mümkün kılmıyor. Yeni yılda siz değerli üyelerimizin bu çabamıza kendi imkanlarınız ölçüsünde destek olmanızı bekliyoruz.

Tüzüğümüze göre yıllık aidatımız Genel Kurulumuz tarafından belirleniyor. 2020 yılı aidatını, bu yıla ertelenen tüzük çalışmalarımızın bir parçası olarak düşünmüş olduğumuz için yıllık aidat ile ilgili karar da doğal olarak ertelenmek durumunda kalmıştır.

Üyelerimizin FB SK yıllık aidatının güncellenmesini gönülden desteklediklerini biliyoruz. Ancak usul olarak, Genel Kurulumuzun 2020’de alacağı karar 2021 yılı için geçerli olacağından siz değerli Fenerbahçelilerden beklentimiz, mevcut aidat tutarı 50 TL ’ye ilave olarak, 500 TL ve üzeri bir tutarda kulübümüze katkı payı olarak destek olmanızdır. Fenerbahçelilerin güçlü dayanışmasına yeni ve güzel bir örnek olacağını düşündüğümüz bu katkı ile, mücadelemizin bu aşamasında da, bugüne kadar olduğu gibi, yine bizim yanımızda olacağınıza inanıyor ve güveniyoruz."

Saygılarımızla.