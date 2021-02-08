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Fenerbahçe yöneticisi Mustafa Kemal Danabaş kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Süper Lig'in 24. haftasında oynanan Fenerbahçe-Galatasaray mücadelesi, sarı-kırmızılıların 1-0'lık galibiyetiyle sonuçlanmıştı. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe yöneticisi Mustafa Kemal Danabaş'ın açıklamaları gündeme damga vurdu. Peki, Fenerbahçe yöneticisi Mustafa Kemal Danabaş kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

Fenerbahçe yöneticisi Mustafa Kemal Danabaş kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Süper Lig'de geçtiğimiz hafta sonu oynanan Fenerbahçe-Galatasaray maçı, sarı-kırmızılıların yeni transferi Mostafa Mohamed'in attığı tek gol ile 1-0 sonuçlanmış ve Galatasaray liderliğe yükselmişti. Yine birçok tartışmalı pozisyonun olduğu karşılaşmanın etkileri maç sonu devam etmiş ve Fenerbahçe yöneticisi Mustafa Kemal Danabaş'ın açıklamaları gündeme damga vurmuştu.

Kemal Danabaş, "Pek çok defa gördüğümüz gibi Galatasaray gerçekleri saptırarak, algı ve şark kurnazlığı yapıyor. Bu yıllardır alışık olduğumuz Galatasaray riyakarlığıdır. Galatasaray, yıllardır kaosla besleniyor." ifadelerini kullanmıştı. Peki, Fenerbahçe yöneticisi Mustafa Kemal Danabaş kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar... 

Fenerbahçe yöneticisi Mustafa Kemal Danabaş kimdir, kaç yaşında ve nereli?

MUSTAFA KEMAL DANABAŞ KİMDİR? KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Doğum Tarihi ve Yeri: 30 Ekim 1961 | İstanbul
 
Medeni Hali: Evli ve 2 çocuğu var
 
Yabancı Dil: İngilizce

Görevi: Stat ve Sportif Tesisler, Spor Şubeleri Sorumlusu

Mustafa Kemal Danabaş, üniversite öğrenimini İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde tamamlamıştır.
 
Danabaş, 30 yıl süren dış ticaret profosyonel üst düzey yöneticiliğin ardından 1 yıldır serbest ticaret ile meşguldür.
 
2001 yılında üye olduğu 1907 Fenerbahçe Derneği’nde, 2011 yılından bu yana Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almaktadır.

Onur Çelik
Spor Editörü
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