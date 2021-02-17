Fenerbahçe Yönetici Metin Sipahioğlu, Galatasaray yönetiminin iddialarını yalanladı

Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Metin Sipahioğlu, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve diğer yöneticilerin derbiye ilişkin iddiaları hakkında Fenerbahçe TV'de açıklamalarda bulundu.

Metin Sipahioğlu, GS Başkanı Mustafa Cengiz'in arandıktan sonra tribüne geçtikleri iddialarına ilişkin olarak, Cengiz ve yönetiminin aranmadan stada alındığını gösteren görüntülerin yayınlanmasının ardından, "Hakikaten bu görüntülere bakınca bunları söylemeye utanır." dedi. Mustafa Cengiz'in rahatça içeri girdiğini ifade ettikten sonra," Takır takır içeri girmişler. Birinci yalanı somut görüntülerle kanıtlamış olduk. Maalesef bunu söylemek zorundayız, hepsi koca bir yalan. Kanıtlı, tescillenmiş bir yalan. " diye konuştu.

Metin Sipahioğlu'nun diğer açıklamalarını aşağıdaki videolardan izleyebilirsiniz.

Yalan ve İftira 1: Protokol girişinde isim kontrolü yapıldı ve bekletildik.



Gerçek: Yetkililerce misafirperverce karşılandıkları, isim kontrolü bile yapılmadan hızla içeri alındıkları görüntülerce sabittir. Ayrıca tüm protokol tribünleri Gençlik Spor İl Müdürlüğü kontrolündedir. pic.twitter.com/Fa1sEKPdu4 — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 17, 2021

Yalan ve İftira 2: İnsanları şifre ile stada aldılar, her 1907 diyen içeri girdi.



⁰Gerçek: “Protokole mi geldiniz, 1907 Tribününe mi?” sorusunu şifre sandıkları, 1907 Tribünü girişinde her gelene isim listesi kontrolü yapılıp sonrasında HES kodu sorulduğu görüntülerce sabittir. pic.twitter.com/SRGxETKzoS — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 17, 2021

Yalan ve İftira 3: Stadyuma 3000 taraftar alındı, tüm localar doluydu.



Gerçek: 1.295 kişi kapasiteli 1907 locasında çok kısıtlı sayıda, 250’ye yakın insan olduğu, diğer locaların ise tamamen kapalı olduğu, stadın başka hiçbir bölümünde insan olmadığı görüntülerce sabittir. pic.twitter.com/bI9r0Y9ldl — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 17, 2021

Yalan ve İftira 4: Maç sonu küfür ettiler, stat amiri gibi davrandılar.



Gerçek: Başkanımızın maç sonu rakip başkan ve yöneticileri tebrik ettiği fakat sonrasında önce rakip futbolcuların ardından da holigan gibi davranan yöneticilerin provokasyon yaptığı görüntülerce sabittir. pic.twitter.com/e4mf6o6vCr — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 17, 2021

Yalan ve İftira 5: Başkan Ali Koç, voleybol maçında oyuncularını alkışlamamızı istedi.



Gerçek: İlgili voleybol maçı sonunda kimsenin kimsenin yanına gitmediği, her iki başkanın da maç sonunda önce kendi takımlarını sonra da diğer takımı alkışladıkları görüntülerce sabittir. pic.twitter.com/FZRZ3tYI3v — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 17, 2021

Yalan ve İftira 6: Arda Turan’ın küfürleri için ‘Kaynağı belli olmadan servis edilen görüntüler’ demeci.



Gerçek: Rakip takım oyuncusu Etebo’nun sosyal medya hesabından videoyu paylaştığı görüntülerce sabit olup Etebo’nun da PFDK 38.madde uyarınca ceza alması gerektiği ortadadır. pic.twitter.com/eleQwzizmT — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 17, 2021

Yalan ve İftira 7: Elimde birçok oyuncunun fotoğrafı var ama kimseye vermedim.



Gerçek: Şantaj, oyuncu ayartma, yalan beyan hep yaptıkları eylemler olup, Fenerbahçe Spor Kulübü’nün istediği oyuncuya TFF UEFA FIFA kuralları gereği çubuklu formayı giydirdiği kanıtlarıyla sabittir. pic.twitter.com/ntbExOuMNs — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 17, 2021