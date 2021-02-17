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  3. Fenerbahçe Yönetici Metin Sipahioğlu, Galatasaray yönetiminin iddialarını yalanladı

Fenerbahçe Yönetici Metin Sipahioğlu, Galatasaray yönetiminin iddialarını yalanladı

Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Metin Sipahioğlu, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve diğer yöneticilerin derbiye ilişkin iddiaları hakkında Fenerbahçe TV'de açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Yönetici Metin Sipahioğlu, Galatasaray yönetiminin iddialarını yalanladı

Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Metin Sipahioğlu, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve diğer yöneticilerin derbiye ilişkin iddiaları hakkında Fenerbahçe TV'de açıklamalarda bulundu.

Metin  Sipahioğlu, GS Başkanı Mustafa Cengiz'in arandıktan sonra tribüne geçtikleri iddialarına ilişkin olarak, Cengiz ve yönetiminin aranmadan stada alındığını gösteren görüntülerin yayınlanmasının ardından, "Hakikaten bu görüntülere bakınca bunları söylemeye utanır." dedi. Mustafa Cengiz'in rahatça içeri girdiğini ifade ettikten sonra,"  Takır takır içeri girmişler. Birinci yalanı somut görüntülerle kanıtlamış olduk. Maalesef bunu söylemek zorundayız, hepsi koca bir yalan. Kanıtlı, tescillenmiş bir yalan. " diye konuştu. 

Metin Sipahioğlu'nun diğer açıklamalarını aşağıdaki videolardan izleyebilirsiniz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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