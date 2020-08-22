Fenerbahçe Youtube Katıl nedir? Fenerbahçe Youtube Katıl ücreti ne kadar?

Geçtiğimiz yıl Youtube kanalları için önemli bir özellik olan "Katıl" butonu devreye girmişti. Bu özelliği kullanan kanallar, izleyicilerinin kanallarına ücretli bir şekilde abone olarak özel içeriklerden faydalanmasını sağlıyor. Türkiye'de bu özelliği ilk kullanan futbol kulüplerinden Fenerbahçe, "Katıl" butonunu aktif etti. Peki Fenerbahçe'nin Youtube Katıl butonu nedir? Ne özellikler sağlıyor? Ücretleri ne kadar? İşte detaylar...

FENERBAHÇE YOUTUBE KATIL BUTONU NEDİR?

Fenerbahçe, Youtube kanalına ücretli üyelik sağlayan Katıl butonunu aktive etti. Taraftarlar, Youtube kanalına üye olarak, takımın özel görüntülerini, yeni transferlerin ilk videolarını, futbolcuların röportajlarını, hazırlık maçlarını izlemek gibi birçok özel ayrıcalığa sahip olabilecek. Fenerbahçe yönetimi, bu şekilde kulübe bir gelir kapısı daha açmayı planlıyor.

FENERBAHÇE YOUTUBE KATIL ÜCRETİ NE KADAR?

Üç adet farklı üyelik paketinin bulunduğu bu özellikte taraftarları, beyaz, sarı ve lacivert paketler bekliyor. "Beyaz" üyelik paketinin ücreti 5 TL, "sarı" üyelik paketinin ücreti 15 TL, "lacivert" üyelik paketinin ücreti ise, 25 TL olarak belirlendi. Taraftarlar, sunulan paketler ile birlikte bağlılık rozetleri, özel emojiler, günlük antrenmanlar, maç günü yayınları, eğlenceli içerikler, altyapı maçları, maç özetleri, Vlog çekimleri ve kamera arkası görüntülere erişim sağlayabilecekler. Aylık olarak güncellenecek bu üyelikler taraftarlar tarafından oldukça uygun karşılandı.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün YouTube kanalına buradan ulaşabilirsiniz.