Fenerbahçe, Yukatel Denizlispor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 32. hafta maçında Fenerbahçe, Yukatel Denizlispor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Fenerbahçe ve Yukatel Denizlispor mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 32. hafta maçında Fenerbahçe sahasında Yukatel Denizlispor ile 05.04.2021 19:00'da karşılaştı. Ülker Stadyumu Fb Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi - stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Fenerbahçe, Yukatel Denizlispor Maç Sonucu Ne Oldu? Fenerbahçe - Yukatel Denizlispor Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Fenerbahçe, Yukatel Denizlispor maç sonucu: Fenerbahçe Yukatel Denizlispor 1 0 Fenerbahçe Yukatel Denizlispor Maçının Özeti İçin Tıklayın Fenerbahçe, Yukatel Denizlispor maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Ülker Stadyumu Fb Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi -

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

05.04.2021 19:00

Fenerbahçe Yukatel Denizlispor Maçının Hakemleri

Cüneyt Çakır(hakem), Bahattin Duran(1. Yardımcı Hakem), Tarık Ongun(2. Yardımcı Hakem), Çağdaş Altay(dördüncü Hakem), Abdulkadir Bitigen(var), Erkan Engin(avar)

Fenerbahçe

Fenerbahçe İlk 11

1. Altay Bayındır, 4. Serdar Aziz, 7. Ozan Tufan, 10. Mbwana Ally Samatta, 13. Enner Remberto Valencıa Lastra, 14. Dımıtrıos Pelkas, 20. Luız Gustavo Dıas, 29. Sinan Gümüş, 41. Attıla Arpad Szalaı, 77. Gökhan Gönül, 88. Caner Erkin

Yedekler

92. Osman Ertuğrul Çetin, 3. Paolo Maurıcıo Lemos Merladett, 5. Jose Ernesto Sosa, 8. Mert Hakan Yandaş, 16. Ferdi Erenay Kadıoğlu, 17. İrfan Can Kahveci, 21. Brıght Osayı Samuel, 26. Marcel Jany Emıle Tısserand, 27. Thıam Mame Baba, 37. Fılıp Novak

Teknik Sorumlu

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Yukatel Denizlispor

Yukatel Denizlispor İlk 11

19. Cenk Gönen, 22. Mustafa Yumlu, 6. Marvın Dırk Bakalorz, 7. Hugo Rodallega Martınez, 8. Radoslaw Pawel Murawskı, 9. Hadı Sacko, 15. Oğuz Yılmaz, 23. Sakıb Aytaç, 28. Angelo Nicolas Sagal Tapıa, 42. Mıkkel Morgenstar Palssonn Dıskerud, 91. Fabıano Leısmann

Yedekler

99. Abdulkadir Sünger, 26. Görkem Can, 11. Murıs Mesanovıc, 14. Matthıeu Cangnı Dossevı, 25. Veton Tusha, 61. Ali Yavuz Kol, 70. Hasan Ayaroğlu, 3. Muhammet Özkal, 5. Kubilay Aktaş

Teknik Sorumlu

Hakan Kutlu

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

{awayIn}

Süper Lig 32. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Beşiktaş 30 20 4 6 63 31 64 32 2 Fenerbahçe 31 19 5 7 55 31 62 24 3 Galatasaray 31 19 4 8 61 30 61 31 4 Trabzonspor 31 16 8 7 39 30 56 9 5 Alanyaspor 31 14 7 10 49 31 49 18 6 Hatayspor 30 14 7 9 51 36 49 15 7 Gaziantep FK 30 12 11 7 44 34 47 10 8 Fatih Karagümrük 31 12 9 10 46 38 45 8 9 Sivasspor 30 9 14 7 37 35 41 2 10 Göztepe 31 10 10 11 44 42 40 2 11 Konyaspor 30 10 9 11 37 36 39 1 12 Antalyaspor 31 8 15 8 29 37 39 -8 13 Çaykur Rizespor 30 8 11 11 36 47 35 -11 14 Kasımpaşa 31 9 7 15 34 47 34 -13 15 Başakşehir FK 31 8 9 14 35 49 33 -14 16 Yeni Malatyaspor 30 7 11 12 38 44 32 -6 17 MKE Ankaragücü 30 9 5 16 36 49 32 -13 18 Kayserispor 30 8 8 14 23 39 32 -16 19 Gençlerbirliği 30 8 6 16 28 52 30 -24 20 BB Erzurumspor 31 6 9 16 29 51 27 -22 21 Denizlispor 30 6 7 17 26 51 25 -25

Süper Lig 32. hafta Fikstür sonuçları

03.04.0021 Kayserispor 1-1 Göztepe 03.04.0021 Hatayspor 3-0 Galatasaray 03.04.0021 Çaykur Rizespor 0-0 Fatih Karagümrük 03.04.0021 Sivasspor 0-0 Trabzonspor 04.04.0021 BB Erzurumspor 1-2 Konyaspor 04.04.0021 Kasımpaşa 1-0 Beşiktaş 04.04.0021 Başakşehir FK 3-1 Yeni Malatyaspor 04.04.0021 Alanyaspor 1-2 Gençlerbirliği 04.04.0021 MKE Ankaragücü 1-0 Antalyaspor 05.04.0021 Fenerbahçe 1-0 Denizlispor

KAYNAK; TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU