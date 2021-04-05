Fenerbahçe, Yukatel Denizlispor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 Süper Lig 32. hafta maçında Fenerbahçe, Yukatel Denizlispor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
2020-2021 Süper Lig 32. hafta maçında Fenerbahçe, Yukatel Denizlispor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Fenerbahçe ve Yukatel Denizlispor mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
Süper Lig'da 32. hafta maçında Fenerbahçe sahasında Yukatel Denizlispor ile 05.04.2021 19:00'da karşılaştı. Ülker Stadyumu Fb Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi - stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Fenerbahçe, Yukatel Denizlispor Maç Sonucu Ne Oldu?
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Fenerbahçe, Yukatel Denizlispor maç sonucu:
|Fenerbahçe
|Yukatel Denizlispor
|1
|0
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Fenerbahçe, Yukatel Denizlispor maç özeti
STADYUM BİLGİSİ
Ülker Stadyumu Fb Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi -
{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
05.04.2021 19:00
Fenerbahçe Yukatel Denizlispor Maçının Hakemleri
Cüneyt Çakır(hakem), Bahattin Duran(1. Yardımcı Hakem), Tarık Ongun(2. Yardımcı Hakem), Çağdaş Altay(dördüncü Hakem), Abdulkadir Bitigen(var), Erkan Engin(avar)
Fenerbahçe
Fenerbahçe İlk 11
1. Altay Bayındır, 4. Serdar Aziz, 7. Ozan Tufan, 10. Mbwana Ally Samatta, 13. Enner Remberto Valencıa Lastra, 14. Dımıtrıos Pelkas, 20. Luız Gustavo Dıas, 29. Sinan Gümüş, 41. Attıla Arpad Szalaı, 77. Gökhan Gönül, 88. Caner Erkin
Yedekler
92. Osman Ertuğrul Çetin, 3. Paolo Maurıcıo Lemos Merladett, 5. Jose Ernesto Sosa, 8. Mert Hakan Yandaş, 16. Ferdi Erenay Kadıoğlu, 17. İrfan Can Kahveci, 21. Brıght Osayı Samuel, 26. Marcel Jany Emıle Tısserand, 27. Thıam Mame Baba, 37. Fılıp Novak
Teknik Sorumlu
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Yukatel Denizlispor İlk 11
19. Cenk Gönen, 22. Mustafa Yumlu, 6. Marvın Dırk Bakalorz, 7. Hugo Rodallega Martınez, 8. Radoslaw Pawel Murawskı, 9. Hadı Sacko, 15. Oğuz Yılmaz, 23. Sakıb Aytaç, 28. Angelo Nicolas Sagal Tapıa, 42. Mıkkel Morgenstar Palssonn Dıskerud, 91. Fabıano Leısmann
Yedekler
99. Abdulkadir Sünger, 26. Görkem Can, 11. Murıs Mesanovıc, 14. Matthıeu Cangnı Dossevı, 25. Veton Tusha, 61. Ali Yavuz Kol, 70. Hasan Ayaroğlu, 3. Muhammet Özkal, 5. Kubilay Aktaş
Teknik Sorumlu
Hakan Kutlu
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
{awayOut}
Oyuna Girenler
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Süper Lig 32. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Beşiktaş
|30
|20
|4
|6
|63
|31
|64
|32
|2
|Fenerbahçe
|31
|19
|5
|7
|55
|31
|62
|24
|3
|Galatasaray
|31
|19
|4
|8
|61
|30
|61
|31
|4
|Trabzonspor
|31
|16
|8
|7
|39
|30
|56
|9
|5
|Alanyaspor
|31
|14
|7
|10
|49
|31
|49
|18
|6
|Hatayspor
|30
|14
|7
|9
|51
|36
|49
|15
|7
|Gaziantep FK
|30
|12
|11
|7
|44
|34
|47
|10
|8
|Fatih Karagümrük
|31
|12
|9
|10
|46
|38
|45
|8
|9
|Sivasspor
|30
|9
|14
|7
|37
|35
|41
|2
|10
|Göztepe
|31
|10
|10
|11
|44
|42
|40
|2
|11
|Konyaspor
|30
|10
|9
|11
|37
|36
|39
|1
|12
|Antalyaspor
|31
|8
|15
|8
|29
|37
|39
|-8
|13
|Çaykur Rizespor
|30
|8
|11
|11
|36
|47
|35
|-11
|14
|Kasımpaşa
|31
|9
|7
|15
|34
|47
|34
|-13
|15
|Başakşehir FK
|31
|8
|9
|14
|35
|49
|33
|-14
|16
|Yeni Malatyaspor
|30
|7
|11
|12
|38
|44
|32
|-6
|17
|MKE Ankaragücü
|30
|9
|5
|16
|36
|49
|32
|-13
|18
|Kayserispor
|30
|8
|8
|14
|23
|39
|32
|-16
|19
|Gençlerbirliği
|30
|8
|6
|16
|28
|52
|30
|-24
|20
|BB Erzurumspor
|31
|6
|9
|16
|29
|51
|27
|-22
|21
|Denizlispor
|30
|6
|7
|17
|26
|51
|25
|-25
Süper Lig 32. hafta Fikstür sonuçları
|03.04.0021
|Kayserispor
|1-1
|Göztepe
|03.04.0021
|Hatayspor
|3-0
|Galatasaray
|03.04.0021
|Çaykur Rizespor
|0-0
|Fatih Karagümrük
|03.04.0021
|Sivasspor
|0-0
|Trabzonspor
|04.04.0021
|BB Erzurumspor
|1-2
|Konyaspor
|04.04.0021
|Kasımpaşa
|1-0
|Beşiktaş
|04.04.0021
|Başakşehir FK
|3-1
|Yeni Malatyaspor
|04.04.0021
|Alanyaspor
|1-2
|Gençlerbirliği
|04.04.0021
|MKE Ankaragücü
|1-0
|Antalyaspor
|05.04.0021
|Fenerbahçe
|1-0
|Denizlispor
KAYNAK; TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU