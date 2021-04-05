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Fenerbahçe, Yukatel Denizlispor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 32. hafta maçında Fenerbahçe, Yukatel Denizlispor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Fenerbahçe, Yukatel Denizlispor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 32. hafta maçında Fenerbahçe, Yukatel Denizlispor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Fenerbahçe ve Yukatel Denizlispor mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 32. hafta maçında Fenerbahçe sahasında Yukatel Denizlispor ile 05.04.2021 19:00'da karşılaştı. Ülker Stadyumu Fb Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi - stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Fenerbahçe, Yukatel Denizlispor Maç Sonucu Ne Oldu?

Fenerbahçe - Yukatel Denizlispor Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz.

Fenerbahçe, Yukatel Denizlispor maç sonucu:

FENERBAHÇE YUKATEL DENİZLİSPOR
Fenerbahçe Yukatel Denizlispor
1 0

Fenerbahçe Yukatel Denizlispor Maçının Özeti İçin Tıklayın

Fenerbahçe, Yukatel Denizlispor maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Ülker Stadyumu Fb Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi -

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

05.04.2021 19:00

Fenerbahçe Yukatel Denizlispor Maçının Hakemleri

Cüneyt Çakır(hakem), Bahattin Duran(1. Yardımcı Hakem), Tarık Ongun(2. Yardımcı Hakem), Çağdaş Altay(dördüncü Hakem), Abdulkadir Bitigen(var), Erkan Engin(avar)

FENERBAHÇEFenerbahçe

Fenerbahçe İlk 11

1. Altay Bayındır, 4. Serdar Aziz, 7. Ozan Tufan, 10. Mbwana Ally Samatta, 13. Enner Remberto Valencıa Lastra, 14. Dımıtrıos Pelkas, 20. Luız Gustavo Dıas, 29. Sinan Gümüş, 41. Attıla Arpad Szalaı, 77. Gökhan Gönül, 88. Caner Erkin

Yedekler

92. Osman Ertuğrul Çetin, 3. Paolo Maurıcıo Lemos Merladett, 5. Jose Ernesto Sosa, 8. Mert Hakan Yandaş, 16. Ferdi Erenay Kadıoğlu, 17. İrfan Can Kahveci, 21. Brıght Osayı Samuel, 26. Marcel Jany Emıle Tısserand, 27. Thıam Mame Baba, 37. Fılıp Novak

Teknik Sorumlu

Goller

{homeGoal}

Kartlar

{homeCard}

Oyundan Çıkanlar

{homeOut}

Oyuna Girenler

{homeIn}

YUKATEL DENİZLİSPORYukatel Denizlispor

Yukatel Denizlispor İlk 11

19. Cenk Gönen, 22. Mustafa Yumlu, 6. Marvın Dırk Bakalorz, 7. Hugo Rodallega Martınez, 8. Radoslaw Pawel Murawskı, 9. Hadı Sacko, 15. Oğuz Yılmaz, 23. Sakıb Aytaç, 28. Angelo Nicolas Sagal Tapıa, 42. Mıkkel Morgenstar Palssonn Dıskerud, 91. Fabıano Leısmann

Yedekler

99. Abdulkadir Sünger, 26. Görkem Can, 11. Murıs Mesanovıc, 14. Matthıeu Cangnı Dossevı, 25. Veton Tusha, 61. Ali Yavuz Kol, 70. Hasan Ayaroğlu, 3. Muhammet Özkal, 5. Kubilay Aktaş

Teknik Sorumlu

Hakan Kutlu

Goller

{awayGoal}

Kartlar

{awayCard}

Oyundan Çıkanlar

{awayOut}

Oyuna Girenler

{awayIn}

Süper Lig 32. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Beşiktaş30204663316432
2Fenerbahçe31195755316224
3Galatasaray31194861306131
4Trabzonspor3116873930569
5Alanyaspor311471049314918
6Hatayspor30147951364915
7Gaziantep FK301211744344710
8Fatih Karagümrük31129104638458
9Sivasspor3091473735412
10Göztepe311010114442402
11Konyaspor30109113736391
12Antalyaspor318158293739-8
13Çaykur Rizespor3081111364735-11
14Kasımpaşa319715344734-13
15Başakşehir FK318914354933-14
16Yeni Malatyaspor3071112384432-6
17MKE Ankaragücü309516364932-13
18Kayserispor308814233932-16
19Gençlerbirliği308616285230-24
20BB Erzurumspor316916295127-22
21Denizlispor306717265125-25

Süper Lig 32. hafta Fikstür sonuçları

03.04.0021Kayserispor1-1Göztepe
03.04.0021Hatayspor3-0Galatasaray
03.04.0021Çaykur Rizespor0-0Fatih Karagümrük
03.04.0021Sivasspor0-0Trabzonspor
04.04.0021BB Erzurumspor1-2Konyaspor
04.04.0021Kasımpaşa1-0Beşiktaş
04.04.0021Başakşehir FK3-1Yeni Malatyaspor
04.04.0021Alanyaspor1-2Gençlerbirliği
04.04.0021MKE Ankaragücü1-0Antalyaspor
05.04.0021Fenerbahçe1-0Denizlispor

KAYNAK; TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU 

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