Fenerbahçe - Yukatel Denizlispor maçından notlar

Süper Lig'in 25'inci haftasında Fenerbahçe, Yukatel Denizlispor'u konuk etti. Ülker Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan mücadelede hakem Zorbay Küçük düdük çaldı. Küçük'ün yardımcılıklarını ise Mehmet Can Satman ile İlker Takpak üstlendi.

Sarı lacivertlilerde Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından Denizlispor maçında Fenerbahçe'nin başında UEFA A Lisansı olan yardımcı antrenör Zeki Murat Göle çıktı.

Zeki Murat Göle, Denizlispor maçına Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor ile oynanan maça göre 4 değişik isimle çıktı. Göle, sakatlığı bulunan Simon Falette ve bağırsak enfeksiyonu geçiren Deniz Türüç'e görev veremezken, Tolga Ciğerci ile Jailson da yedek soyundu. Bu oyuncuların yerine Ferdi Kadıoğlu ve Tolgay Arslan ile sakatlıkları geçen Hasan Ali Kaldırım ve Serdar Aziz, Denizlispor maçında ilk 11'de görev aldı. Fenerbahçe, Denizlispor mücadelesine şu 11'le çıktı: Altay, İsla, Serdar, Gustavo, Hasan Ali, Ozan Tufan, Tolgay, Mehmet Ekici, Ferdi, Kruse, Muriç.

FERDİ İLK KEZ 11'DE

Sarı lacivertli ekipte Ferdi Kadıoğlu, bu sezon ilk kez ilk 11'de görev aldı.

Fenerbahçe'nin Denizlispor ile oynadığı mücadelede Zeki Göle, genç futbolcu Ferdi Kadıoğlu'na bu sezon ilk kez 11'de görev verdi. Kadıoğlu daha önceki maçlarda oyuna sonradan dahil oluyordu.

ÖMER FARUK BEYAZ YEDEKLER ARASINDA

Fenerbahçe'de 16 yaşındaki genç oyuncusu Ömer Faruk Beyaz, ilk kez A takım kadrosunda yer aldı. Denizlispor maçı hazırlıklarında hafta boyunca takımla çalışmalarda yer alan Ömer Faruk Beyaz, karşılaşma kadrosuna da dahil edildi. Genç futbolcu yedekler arasında yer alırken, sarı lacivertli taraftarlar oyuncuya sevgi gösterilerinde bulundu.

EMRE BELÖZOĞLU 2 MAÇ SONRA KADRODA

Sarı lacivertli ekibin kaptanı Emre Belözoğlu, sakatlığının ardından 2 maç sonra kadroya döndü. Sakatlığı sebebiyle Galatasaray ve Antalyaspor karşılaşmalarında oynayamayan tecrübeli futbolcu, Denizlispor mücadelesinde yedekler arasında yer aldı.

ŞEHİTLER UNUTULMADI

Fenerbahçe - Denizlispor maçında, Suriye'nin İdlib bölgesinde şehit olan Mehmetçikler unutulmadı. Sarı lacivertli taraftarlar ellerinde bulunan Türk bayraklarını açarak, "Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez" şeklinde tezahüratlarda bulundular.

(FOTOĞRAFLI)

Kaynak: DHA