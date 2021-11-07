Geride kalan 11 haftada keyifli karşılaşmalara sahne olan Süper Lig'de Milli ara öncesi yeni haftaya giriliyor. Bu kapsamda 12. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe - Yukatel Kayserispor takımları karşı karşıya gelecek. Bu heyecan dolu karşılaşmayı izlemek isteyen taraftarlar ise internet arama motorlarında Fenerbahçe - Yukatel Kayserispor maçı canlı izle | Bein Sports 2 canlı yayın izle linki arıyor. İşte maçın canlı yayın izle linki...

FENERBAHÇE- YUKATEL KAYSERİSPOR MAÇI CANLI İZLE

Fenerbahçe - Yukatel Kayserispor maçı 7 Kasım 2021 pazar bugün oynanacak. Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. İki takımın da galibiyeti hedeflediği, Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak bu heyecan dolu müsabakayı canlı olarak izlemek için Fenerbahçe - Yukatel Kayserispor maçı canlı izle bağlantısına tıklayabilirsiniz.

Cüneyt Çakır(Hakem)

Bahattin Duran(1. Yardımcı Hakem)

Alpaslan Dedeş(2. Yardımcı Hakem)

Hüseyin Göçek(Dördüncü Hakem)

Mete Kalkavan(Var)

Volkan Ahmet Narinç(Avar)

Muhittin Boşat(Gözlemci)

Bülent Bayazıt(Temsilci)

Adnan Karayel(Temsilci)

Selçuk Küçükoğlu(Temsilci)

FENERBAHÇE- YUKATEL KAYSERİSPOR MAÇI BEİN SPORTS 2 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Fenerbahçe - Yukatel Kayserispor maçı Bein Sports 2 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek. Bein Sports 2'yi izlemek için Fenerbahçe - Yukatel Kayserispor maçı canlı izle linkine tıklayabilirsiniz.

Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli