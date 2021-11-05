Geride kalan 11 haftada keyifli karşılaşmalara sahne olan Süper Lig'de Milli ara öncesi yeni haftaya giriliyor. Bu kapsamda 12. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe ile Yukatel Kayserispor takımları karşı karşıya gelecek. Bu heyecan dolu karşılaşmayı izlemek isteyen taraftarlar ise internet arama motorlarında Fenerbahçe - Yukatel Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularına yanıt arıyor. İşte cevaplar...

FENERBAHÇE - YUKATEL KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe - Yukatel Kayserispor maçı maçı 7 Kasım 2021 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. İki takımın da galibiyeti hedeflediği bu zorlu müsabaka İstanbul'da, Ülker FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.

FENERBAHÇE - YUKATEL KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Yukatel Kayserispor maçı maçı Bein Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

FENERBAHÇE - YUKATEL KAYSERİSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Fenerbahçe - Yukatel Kayserispor maçı maçını hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Alpaslan Dedeş yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Hüseyin Göçek görev alacak.