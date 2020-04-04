Fenerbahçe, Yüksel Günay'ı andı
İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kulübü, eski yüksek divan kurulu başkanı Yüksel Günay'ın vefatının 6. yılında anma mesajı yayımladı. Sarı-lacivertli kulübün Twitter hesabından yayımlanan mesajda, "Fenerbahçemize hizmet ederek 54 yılını geçirmiş, eski yüksek divan kurulu başkanımız Yüksel...
İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kulübü, eski yüksek divan kurulu başkanı Yüksel Günay'ın vefatının 6. yılında anma mesajı yayımladı.
Sarı-lacivertli kulübün Twitter hesabından yayımlanan mesajda, "Fenerbahçemize hizmet ederek 54 yılını geçirmiş, eski yüksek divan kurulu başkanımız Yüksel Günay’ı vefatının 6. yılında sevgi ve saygıyla anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA
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