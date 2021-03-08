Fenerbahçe, zirve yarışındaki kritik dönemeçte Konyaspor'a konuk olacak! İşte muhtemel ilk 11'ler...

Süper Lig'de 29.hafta heyecanı bugün oynanacak maçlarla tamamlanacak. Bu kapsamda İttifak Holding Konyaspor, Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Fenerbahçe, şu ana kadar Süper Lig'de oynadığı 27 maç sonunda 55 toplarken, ev sahi Konyaspor ise 26 maç sonunda 32 puanla 12.sırada bulunuyor.

Konyaspor - Fenerbahçe maçı 8 Mart Pazartesi (bu akşam) MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak. Mücadelede hakem Fırat Aydınus düdük çalacak. Aydınus'un yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Esat Sancaktar yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Bahattin Şimşek olacak.

KONYASPOR'DA EKSİKLER

Ev sahibi Konyaspor'da Fenerbahçe maçında Alper Uludağ, Barış Yardımcı, Volkan Fındıklı, Anicic ve Guilherme bu maçta görev yapamayacaklar.

İRFAN CAN VE GUSTAVO İLK 11'E

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan ve Konya'ya getirilen Luiz Gustavo'nun, İttifak Holding Konyaspor maçında ilk 11'de şans bulması bekleniyor. Öte yandan geçtiğimiz Antalyaspor maçında oyuna sonradan dahil olan ve taraftarın performansına çokça inandığı İrfan Can Kahveci'nin mücadeleye ilk 11'de çıkması bekleniyor.

FENERBAHÇE'NİN EKSİKLERİ

Fenerbahçe'de Antalyaspor maçında sakatlanan Mesut Özil'in yanı sıra sakatlık problemleri devam eden Sadık Çiftpınar ve Diego Perotti'nin yanı sıra takımdan ayrı olarak çalışmalarını sürdüren Caner Erkin, Konyaspor maçında oynayamayacak.

BU İSİMLER SARI KART CEZA SINIRINDA

Öte yandan Fenerbahçe'de Enner Valencia, Marcel Tisserand, Sinan Gümüş ve İrfan Can Kahveci bugün oynanacak olan maçta sarı kart görmeleri halinde Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek. Ayrıca Caner Erkin de sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Konyaspor: Eray, Skubic, Ahmet Çalık, Adil, Abdülkerim, Jevtovic, Diomande, Sekidika, Milosevic, Cikalleshi, Daci.

Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Serdar, Szalai, Novak, Sosa, Gustavo (İrfan Can), Pelkas, Osayi-Samuel, Thiam, Valencia.