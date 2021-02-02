Fenerbahçe, zorlu Hatayspor deplasmanında 2-1 galip!

Haftaya lider giren Fenerbahçe, 23. haftada oldukça zorlu bir deplasmana çıktı. Hatayspor'a konuk olan sarı-lacivertliler, mücadelenin ilk yarısını 1-0 önde tamamladı. Fenerbahçe'de Luiz Gustavo ise ilk yarının sonunda sakatlanarak ikinci yarının başında oyundan alındı.

İkinci yarısı oldukça heyecanlı geçen mücadele 2-1 Fenerbahçe'nin galibiyeti ile sonuçlandı.

Luiz Gustavo sakatlandı mı? Gustavo'nun sağlık durumu nasıl?

MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada ceza sahası dışından sol çaprazdan serbest atış kazanan Fenerbahçe'de Valencia'nın şutu barajdan döndü. Önüne düşen topa sert vuran Caner Erkin'in şutunda, kaleci Munir son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.

13. dakikada sol kanattan gelişen Fenerbahçe atağında, Caner Erkin'in ceza sahasına gönderdiği topa Valencia'dan önce ayak koyan Yusuf Abdioğlu, tehlikeyi önledi.

25. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Boupendza, Caner Erkin'i geçmek istedi. Deneyimli futbolcu, topa müdahale ederek rakibinin kaleci Altay Bayındır ile karşı karşıya kalmasını engelledi.

26. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sol kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Osayi-Samuel, rakibinden sıyrılıp ceza sahasına girdi. İçeriye çevirdiği topa Thiam kafayı vurdu. Kaleci Munir'den dönen top tekrar Thiam'a çarparak ağlarla buluştu: 0-1

28. dakikada sol kanatta topla buluşan Boupendza, ceza sahasına girerek şutunu çekti. Meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İKİNCİ YARI

58. dakikada Fenerbahçe Samatta ile gole çok yaklaştı. Tanzanyalı oyuncu müsait pozisyonda topu Ozan Tufan'a aktaramadı.

59. dakikada Caner Erkin'in ortasında vuruşunu yapan Valencia, kaleyi bulamadı.

64. dakikada Hatayspor'da Boupendza'nın harika şutu direğe çarparak dışarı çıktı.

77. dakikada Thiam'ın yerine oyuna giren Mesut Özil, Fenerbahçe formasıyla ilk maçına çıktı.

80. dakikada Diouf'un kafa vuruşunda Altay inanılmaz bir kurtarış yaptı.

88. dakikada Fenerbahçe, Jean-Claude Billong'in kendi kalesine attığı golle skoru 2-0'a taşıdı.

90. dakikada Hatayspor, Aaron Boupendza'nın golüyle skoru 2-1'e getirdi.