Yeni teknik direktör Vitor Pereira ile birlikte sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla girecek Fenerbahçe'de hazırlık maçları devam ediyor. Daha önce yaptığı hazırlık maçlarında Csikszereda'yı 2-0, Kasımpaşa'yı 4-1 ve Gençlerbirliği'ni 4-0 yenen sarı lacivertlilerin Hollanda ekibine karşı neler yapacağı ise merak ediliyor. Bu maçı izlemek isteyen taraftarlar internet üzerinden Fenerbahçe - Zwolle hazırlık maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle linki araştırmaya başladı. İşte maçın canlı linki...

FENERBAHÇE - ZWOLLE HAZIRLIK MAÇI CANLI İZLE

İstanbul'da Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde oynanacak karşılaşma bu akşam saat 19.00'da başlayacak. Fenerbahçe'nin uzun bir aradan sonra taraftarlarına açık bir şekilde oynayacağı bu mücadeleyi canlı izlemek için Fenerbahçe - Zwolle hazırlık maçı canlı izle bağlantısına tıklayabilirsiniz.

FENERBAHÇE - ZWOLLE HAZIRLIK MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Maç TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. TRT Spor'u izlemek için Fenerbahçe - Zwolle hazırlık maçı TRT Spor canlı yayın izle linki linkine tıklayabilirsiniz.

Ayrıca TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.