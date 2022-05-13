Fenerbahçe 0 – 0 Fatih Karagümrük | Maç sonucu

11. dakikada Berkan Emir'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Beşiktaşlı iki futbolcunun uzaklaştıramadığı topla buluşan Di Santo'nun iki vuruşunda da kaleci Emre Bilgin meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

Beşiktaş'ta ilk sarı kartını 9. dakikada gören Roiser, 19. dakikada Baku'ya yaptığı faulün ardından ikinci kez sarı kartla cezalandırıldı ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

27. dakikada Beşiktaş öne geçti. Ghezzal'ın cezası sahası dışından kullandığı serbest vuruşta, saha sahasının sol çaprazında topla buluşan Larin, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.

32. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Emirhan'ın sağ kanattan verdiği pasla ceza sahası içinde topla buluşan Montero'nun yaptığı ortada, meşin yuvarlakla son olarak penaltı noktasında Josef buluştu. Bu oyuncu topu filelerle buluşturarak takımını 2-0 öne geçirdi.

36. dakikada Berkan Emir'e faul yapan Josef hakem Ümit Öztürk tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Video Yardımcı Hakem'den (VAR) gelen uyarı üzerine pozisyonu tekrar izleyen hakem Ümit Öztürk, sarı kartı iptal ederek Josef'e direkt kırmızı kart gösterdi.

Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümü Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

54. dakikada Diego Rossi’nin sol taraftan pasında topu alan Osayi Samuel’in ceza yayı solundan vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.

57. dakikada Borini’nin ceza sahası dışından sert vuruşunda meşin yuvarlak kalenin solundan az farkla dışarı gitti.

60. dakikada sağ kanatta topla buluşan Emre Mor’un topla ilerleyip ceza yayının sağından vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

64. dakikada sağ kanattan topla ilerleyen Diego Rossi ceza sahası içinde bulunan Miha Zajc ile verkaç yaptı. Pozisyonun devamında Rossi’nin penaltı noktasına yakın bir noktadan sol tarafa vuruşunda meşin yuvarlak dışarıya gitti.

68. dakikada Serdar Dursun’un pasında ceza sahası içi solunda topla buluşan Osayi-Samuel’in çaprazdan vuruşunda kaleci Viviano meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

78. dakikada Caner Erkin’in sol kanattan ortasında kale önünde iyi yükselen Pesic’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak soldan dışarıya gitti.

90+1. dakikada Luiz Gustavo'nun ceza sahası dışından kaleyi karşıdan gören bir noktadan vuruşunda kaleci Viviano meşin yuvarlağı kornere çeldi.





Stat: Ülker

Hakemler: Halil Umut Meler xx, Ali Saygın Ögel xx, Kemal Yılmaz xx

Fenerbahçe: Altay Bayındır xx, Nazım Sangare xx (Jose Sosa dk. 75 x), Serdar Aziz xx, Marcel Tisserand xx, Ferdi Kadıoğlu xx, Luiz Gustavo xx, Miha Zajc xx, Bright Osayi-Samuel xx, İrfan Can Kahveci xx, Diego Rossi xx, Serdar Dursun xx (Enner Valencia dk. 75 x)

Yedekler: Berke Özer, Ertuğrul Çetin, Mergim Berisha, Çağtay Kurukalıp, Filip Novak, Attila Szalai, Burak Kapacak

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Fatih Karagümrük: Viviano xxx, Biraschi xx, Burak Bekaroğlu xx, Luckassen xx, Caner Erkin xx, Bistrovic xx (Yann Karamoh dk. 68 x), Lucas Biglia xx, Fabio Borini xx (Samed Onur dk. 85 ?), Emre Mor xx (Jimmy Durmaz dk. 80 ?), Ahmed Musa xx (Levent Mercan dk. 68 x), Aleksandar Pesic xx

Yedekler: Utku Yuvakuran, Jure Balkovec, Salih Dursun, Alparslan Erdem, Adnan Uğur, Toure

Teknik Direktör: Volkan Demirel

Sarı kartlar: İrfan Can Kahveci, Nazım Sangare, Marcel Tisserand, Bright Osayi-Samuel (Fenerbahçe), Burak Bekaroğlu (Fatih Karagümrük)

(ORT-TK-S)