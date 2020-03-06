Fenerbahçe'de Abdullah Avcı dönemi an meselesi

Fenerbahçe, Ersun Yanal'dan boşalan teknik direktörlük görevi için Abdullah Avcı ile anlaşmaya vardı.

Süper Lig'in 24'üncü haftasında Antalyaspor maçında istifasını yönetime sunan Ersun Yanal'ın görevi Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Trabzonspor mücadelesi ile son bulmuştu. Sarı-lacivertli ekibin yarın Denizlispor ile oynayacağı mücadelenin ardından Abdullah Avcı ile anlaştıklarını açıklaması bekleniyor.

Taraflar bu konuda herhangi bir açıklama yapmazken edinilen bilgilere göre anlaşmanın yaklaşık olarak 10 gün önce yapıldığı ve Ersun Yanal'ın ayrılığının beklendiği gelen bilgiler arasında. Denizlispor maçına kulüpteki mevcut antrenörlerin takımı sahaya süreceği ancak yeni hafta ile birlikte Abdullah Avcı'nın açıklanacağı iddia edildi. Öte yandan yeni sezonda Abdullah Avcı'nın teknik heyetine Emre Belözoğlu'nun da katılacağı ifade edildi.

ABDULLAH AVCI KİMDİR?

Abdullah Avcı‬‬ 31 Temmuz 1963 tarihinde İstanbul'da hayata gözlerini açtı. Futbola Vefa altyapısında başlayan Abdullah Avcı, ilk profesyonel sözleşmesini 1984 senesinde Fatih Karagümrük ile imzaladı. İki sene top koşturduğu takımda toplam 54 maça çıkan Abdullah Avcı 22 kez rakip ağları havalandırdı.

1986 senesinde Çaykur Rizespor'a transfer oldu. 1986-88 yılları arasında 29 kez forma şansı buldu. Forma giydiği iki senede 8 gol atarak takımına katkı sağladı. 1988-89 sezonunda Kahramanmaraşspor ve 1989-90 sezonunda da Bakırköyspor'da forma giyen Abdullah Avcı, 1991 senesinde İstanbulspor'a transfer oldu.

Burada 4 sene kalan Avcı, 97 maçta 43 gol kaydetti. Burada takım kaptanı olan Abdullah Avcı, 1996 senesinde Nişantaşıspor'da 11 maçta forma giydikten sonra futbolculuğu bıraktı.

2000 senesinde İstanbulspor'da teknik direktörlük kariyerine başlayan ve teknik direktörlüğün en üst mertebesi olan pro-lisansa sahip olan Abdullah Avcı'nın çalıştırdığı takımlar sırasıyla;

2000: İstanbulspor

2000-2002: İstanbulspor (yardımcı antrenör)

2000-2002: İstanbulspor A2

2004-2005: Galatasaray A2

2005-2006: Türkiye U-17

2006-2011: İstanbul Büyükşehir Belediyespor

2011-2013: Türkiye

2014- İstanbul Başakşehir

2019- Beşiktaş