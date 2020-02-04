Fenerbahçe, 2019-2020 Sezonu ikinci yarısı için Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdiği listede Alper Potuk'a yer vermedi.

Fenerbahçe'de Alper Potuk, kadro dışı bırakıldı.

ALPER POTUK, TAMAMEN GÖZDEN ÇIKARILDI

Ara transfer döneminde harcama limitleri nedeniyle takıma takviye yapmakta zorluk yaşayan Fenerbahçe oyuncu satışı gerçekleştirmek için yoğun çaba sarf etmişti. Alper Potuk'un ismi oyuncu satışında öne çıkmıştı. 28 yaşındaki futbolcu, Çaykur Rizespor'la anılmıştı. Potuk, Rizespor'a gitmeyi kabul etmeyince transfer gerçekleşmemişti. Fenerbahçe'de Alper Potuk TFF'ye bildirilen listede yer almadı. 28 yaşındaki futbolcu sezon sonuna kadar resmi maça çıkamayacak.

İLGİNÇ DETAY ORTAYA ÇIKTI

Fenerbahçe'de Alper Potuk'un listeye bildirilmemesinde ilginç bir detay ortaya çıktı. Türkiye Futbol Federasyonu, kulüplere listelerinde en fazla 28 futbolcuya yer verme imkanı tanıyor. Sarı-lacivertli takımın TFF'ye bildirdiği listede 27 futbolcu bulunuyor ve listede 1 kişilik yer olmasına rağmen Alper Potuk'un girememesi tamamen gözden çıkarıldığı şeklinde yorumlandı.

SAKATLIĞI SÜREN SADIK ÇİFTPINAR'IN ADI DA LİSTEDE BULUNMUYOR!

Sivasspor maçında ciddi bir sakatlık yaşayan ve sezonu kapatan Sadık Çiftpınar da Fenerbahçe'nin bildirdiği listede yer almadı.

Fenerbahçe'de yeni transfer Simon Falette ve İstanbulspor'dan takıma dönen Allahyar da listeye dahil edildi.

İşte Fenerbahçe'nin TFF'ye bildirdiği oyuncu listesi...